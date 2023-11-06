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≡ Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47911
Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в Костанае
Отправлено: 06.11.23 - 11:20
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О факте мошенничества в Северный отдел полиции 21 октября сообщила женщина. Она рассказала, что в этот день написала сообщение в мессенджере WhatsApp в группу, в которой публикуются объявление о реализация мяса.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 11:20
#1
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В январе будет шутка в вацапе: Газ, дёшево. Ну а потом официальное опровержение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19555
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 11:24
#2
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прикольно. мясо в онлайне.
цифровизация.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13519
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 11:34
#3
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Цитата:
Потерпевшая решила обратиться в полицию. Сообщение зарегистрировано и по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество), проводятся необходимые следственные действия.

Отмените расследование, не тратьте время зря. Эти люди всё равно найдут кому подарить свои деньги. Их мозг работает по другому.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 12:02
#4
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Цитата:
Новую схему обмана используют мошенники в Костанае

А в чем новизна схемы, кто знает?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13519
Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в Костанае
Отправлено: 06.11.23 - 12:14
#5
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Цитата:
maxsaf: А в чем новизна схемы, кто знает?
Схема стара как мир. 12 стульев. Утром деньги, вечером стулья)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в Костанае
Отправлено: 06.11.23 - 12:20
#6
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Цитата:
Vit:
Схема стара как мир. 12 стульев. Утром деньги, вечером стулья)

Ну раз говорят, что схема новая, должна быть своя какая то фишка, что-то типа чатбот пообещал дешевле мясо и "кинул на бабки". Или продавец говядины сделал "закладку" свининой на заброшенном складе, и был взят с поличным.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6428
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 12:25
#7
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На АлиЭкспресс надо сразу оплачивать и ждать заказ, возможно даже не один месяц. Я много чего заказал, однако меня ни разу не обманули, хотя есть расхождения иногда. Например футболки за полтора тысяч оказались нейлоновыми, датчик скорости показывает меньше на двадцать единиц. В основном люди честные кроме Лехи албина,
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
640
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 12:28
#8
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Покупать мясо через whatsapp... это жёстко

Это же такая вещь, которую надо видеть своими глазами, а не вслепую переводить деньги на карту.
Это не мошенничество, это школа жизни)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в Костанае
Отправлено: 06.11.23 - 12:28
#9
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Цитата:
Vit:
Схема стара как мир.

Вот ещё новая тема: женский голос плачет в трубку: внучка сбила корову, мясо самовывоз срочно, за биткоины.
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