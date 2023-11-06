Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...

Отправлено: - 12:25

На АлиЭкспресс надо сразу оплачивать и ждать заказ, возможно даже не один месяц. Я много чего заказал, однако меня ни разу не обманули, хотя есть расхождения иногда. Например футболки за полтора тысяч оказались нейлоновыми, датчик скорости показывает меньше на двадцать единиц. В основном люди честные кроме Лехи албина,