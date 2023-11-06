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≡ Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47908
Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в Костанае
Отправлено: 06.11.23 - 11:20
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О факте мошенничества в Северный отдел полиции 21 октября сообщила женщина. Она рассказала, что в этот день написала сообщение в мессенджере WhatsApp в группу, в которой публикуются объявление о реализация мяса.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21104
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 11:20
#1
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В январе будет шутка в вацапе: Газ, дёшево. Ну а потом официальное опровержение.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19553
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 11:24
#2
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прикольно. мясо в онлайне.
цифровизация.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13518
Re: Мясо, дешево! - Новую схему обмана используют мошенники в...
Отправлено: 06.11.23 - 11:34
#3
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Цитата:
Потерпевшая решила обратиться в полицию. Сообщение зарегистрировано и по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество), проводятся необходимые следственные действия.

Отмените расследование, не тратьте время зря. Эти люди всё равно найдут кому подарить свои деньги. Их мозг работает по другому.
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