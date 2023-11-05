Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 22:48
Наш Елбасы-2 нарасхват, и в СаШаЭй слетал, и к канцлеру Дойчланда тоже, к Великому Кормчему и на ДР Владимира успел. Если встреча с Джо и Си понятна, ну днюха тоже ясна, то что произошло дальше не совсем. Теперь гости и к нашему зачастили и любитель старых учительниц и венгр-куда, и даже сам Султан-Осман, прямо именины сердца. Читать новость
Kairat stayer: Так, никто не говорит, что всё так просто. Там технологии развиты и уровень жизни выше, спроси у вездесущих иностранцев на форуме
Зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам. У нас свобода. Вышел в поле, грудью задышал, чистым воздухом. Пошёл в лес грибы, ягоды собрал. Сел у озера рыбку половил. Захотел на работу не пошёл зная что начальник поймет простит. А там в Европах не так. Там ты раб. И не захочешь эти 1500 евро.
alex_60: почитай сам что ты пишешь. МЗП повысилась. а дальше ты уже крутиться начал.
Никто не крутится. Я же не сам придумал, ссылку дал, ты вчера Сабе кричал давай мол ссылку. Вникни пожалуйста, полностью процитирую:
Минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге. Увеличение коснулось почти двух миллионов казахстанцев. Следующее повышение ожидается в 2025 году. Размер будет определяться исходя из средней зарплаты и производительности труда. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар 24", передает Tengrinews.kz. Повышение минимальной заработной платы коснулось работников, которые заняты низкодоходным трудом. Это отрасли сельского хозяйства, торговли, транспорта и сферы услуг.
Vit: Зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам. У нас свобода. Вышел в поле, грудью задышал, чистым воздухом. Пошёл в лес грибы, ягоды собрал. Сел у озера рыбку половил. Захотел на работу не пошёл зная что начальник поймет простит. А там в Европах не так. Там ты раб. И не захочешь эти 1500 евро.
А, вона оно как, свободы захотели поуехавщие грамотеи. Но, почему-то, не наблюдаю их наплыва, всё-таки, высокий уровень жизни, перевешивает свободу .
Kairat stayer: Минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге. Увеличение коснулось почти двух миллионов казахстанцев. Следующее повышение ожидается в 2025 году. Размер будет определяться исходя из средней зарплаты и производительности труда. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар 24", передает Tengrinews.kz. Повышение минимальной заработной платы коснулось работников, которые заняты низкодоходным трудом. Это отрасли сельского хозяйства, торговли, транспорта и сферы услуг.[/quo
и где здесь тобой придуманное
Kairat stayer: коснулось только тех, кто получал 60 000 и стал получать 70 000 тенге,
тех кто сто тысяч или миллион получал тоже коснулось. через увеличении МЗП. и уменьшение налога. ладно , больше не буду пояснять, вижу до тебя не доходит.
Размер МЗП конечно важно, но, лучше ближе к теме вопросы обсуждать, что анонсировано ранее, вчера только отмечал отдельным непонятливым "грамотеям", процитирую:
Глобальные вопросы будут решать в США, руководители Америки и Китая, анонсирована их встреча в ноябре текущего года. Действительно сверхдержавы, первая и вторая экономики, армии мира и.т.д. Они осознали свою ответственность перед мировым сообшеством, будут договариваться, искать точки соприкосновения, конфрантация им не нужна. Всяких гопников прищюшать санкциями, надеюсь силные мира сего, договорятся между собой. А сказочные ура патриоты, пусть машут шашками и как-там, а копипастом, копирайтом занимаются.
Что анонсировано в США-все исполнится, это вам не чудный-Рудный, анонсировали, анонсировали, только один кандидат в акимы явился на дебаты, встречу .
Kairat stayer: А, вона оно как, свободы захотели поуехавщие грамотеи. Но, почему-то, не наблюдаю их наплыва, всё-таки, высокий уровень жизни, перевешивает свободу
Кайрат дос мой. Жизнь одна и не стоит молится на деньги. Нужно наслаждаться ей. Например мои коллеги пропивают её в кабинах А я на выходных гуляю по музеям, был вот недавно в концлагере Освенцим. Это потрясающе. Я запомнил на всю жизнь эту экскурсию.
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