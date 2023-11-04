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Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47906
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 15:11
Сто лет никуда не ходили компанией. Летние путешествия, дача, шашлыки на природе - все это здорово отвлекало от посиделок в кафе и ресторанчиках. Но вот пришли дожди и холода, захотелось других радостей. Пообщаться в уютном месте, вкусно поесть и, может, даже слегка выпить чего-нибудь интересного. Вроде все эти «ингредиенты» включал наш визит в городское кафе (так на вывеске) «Публика».
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33486
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:36
Цитата:
Хм..
А что делают бизнесмены, разве не прибыль?
Как то ты наивен в этом вопросе
Гога:
Или все таки - главное - прибыль ?
Или все таки - главное - прибыль ?
Хм..
А что делают бизнесмены, разве не прибыль?
Как то ты наивен в этом вопросе
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33486
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:38
Цитата:
Разумеется..
Туда только и мы ходим.
За лет семь, или сколько там, когда только отстроились, ни одного даже подвыпившего там не видел, что на трассе, что в самом Рудном.
[Исправлено: 111, 04.11.2023 - 23:39]
maxsaf:
За свинину без водки?
За свинину без водки?
Разумеется..
Туда только и мы ходим.
За лет семь, или сколько там, когда только отстроились, ни одного даже подвыпившего там не видел, что на трассе, что в самом Рудном.
[Исправлено: 111, 04.11.2023 - 23:39]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14431
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:54
по одной пасте сразу видно-колхоз
не умеют делать
не умеют делать
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 05.11.23 - 15:27
Цитата:
Неа. Это кто то над вами пошутил. Так шашлык не подают. Тем более точно не кавказкий.
111:
Неа. Это кто то над вами пошутил. Так шашлык не подают. Тем более точно не кавказкий.
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 05.11.23 - 15:37
В последнее время с сума сошёл. Стал любить баклажаны, брокколи. Перец. Люди смотрят как на дурака. Я стою в кафе заказываю овощи. А другие мясо. Я заказываю блинчики а нету простых, есть извращения. Блины с мясом. Я им говорю кто вас этому научил? Я хочу блины а не мясо с тестом. Гадство) еду извращили.
[Исправлено: Gljuk, 05.11.2023 - 15:38]
[Исправлено: Gljuk, 05.11.2023 - 15:38]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3349
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 05.11.23 - 16:14
Разрешенными продуктами питания являются продукты, которые не относятся к категории «Харам»:мясо животных, забитых в соответствии с исламской традицией. Убой животных должен осуществляться совершеннолетним, в здравом уме, как правило, мусульманином - верующим человеком, независимо от национальности. Одним из условий убоя животного является произнесение мусульманином фразы: «Бисмиллях, Аллаху акбар» при перерезании основных шейных артерий животного.мясо здоровых животных, которые выращиваются на кормах, исключающих использование гормональных добавок и антибиотиков. Производимый продукт должен быть свободен от содержания ингредиентов, запрещенных в исламе. Обязательным требованием являются особые нормы использования и очистки оборудования, посуды, техники, тары и упаковки. - мясо морских животных, морской и речной рыбы;все съедобные ягоды, фрукты, овощи и их производные;молоко и молочные продукты, за исключением продуктов, изготовленных с применением компонентов, полученных натуральным способом из костей, жира или мяса животных, являющихся запретными. Запрещено использовать при производстве продуктов питания стандарта «Халяль»:свинину;кровь;мертвечину;животных, умерших своей естественной смертью или умершие в результате воздействия электрического тока, удара молнии, удушения, отравления, удара, падения и др.;мясо хищных животных (волк, лев) и хищных птиц (ястреб, сокол);мясо ослов, собак, мулов;железы внутренней секреции, желчный и мочевой пузырь;гениталии животных;продукты «Халяль», которые соприкасались с запрещенными продуктами, до тех пор, пока их не промоют или не удалят место соприкосновения;вспомогательное сырье и материалы (добавки, наполнители, специи, желатиновые загустители и др.), полученные из мяса или компонентов запрещенных животных.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3349
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 05.11.23 - 16:21
Цитата:
Надо говорить по другому,Виталий. Перешёл на правильное питание, во всём нужно искать позитив. А если серьёзно, видимо не хватает чего то в организме он и даёт знаки. Я вот тоже в последнее время так полюбил сыр. а знакомый врач говорит. " Встречай старость". Кальций с годами из организма вымывается вот он и просит. так хотелось обматерить и закричать:" Нет, нет я ещё молодой!" но все кто идёт навстречу " Агай", сразу организм затребовал водки. Видимо тоже не хватает.
Vit:
сума сошёл
сума сошёл
Надо говорить по другому,Виталий. Перешёл на правильное питание, во всём нужно искать позитив. А если серьёзно, видимо не хватает чего то в организме он и даёт знаки. Я вот тоже в последнее время так полюбил сыр. а знакомый врач говорит. " Встречай старость". Кальций с годами из организма вымывается вот он и просит. так хотелось обматерить и закричать:" Нет, нет я ещё молодой!" но все кто идёт навстречу " Агай", сразу организм затребовал водки. Видимо тоже не хватает.
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 05.11.23 - 16:33
Цитата:
saba:Да, да во всём нужно иметь меру. Например сахар. Я забыл когда покупал его. Но всё равно тянет к сладкому Покупаю мармеладки на АЗС. Если увидите дядьку обросшего на АЗС с мармеладками. Это я)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3154
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 06.11.23 - 08:13
Вау, сколько комментов. Может издатель НГ будет давать Доре денег, чтобы обзоры кустанайского общепита были в каждом номере, как в прежние годы?.
[Исправлено: юля елиссева, 06.11.2023 - 08:15]
[Исправлено: юля елиссева, 06.11.2023 - 08:15]
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