Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...

Отправлено: - 16:14

Разрешенными продуктами питания являются продукты, которые не относятся к категории «Харам»:мясо животных, забитых в соответствии с исламской традицией. Убой животных должен осуществляться совершеннолетним, в здравом уме, как правило, мусульманином - верующим человеком, независимо от национальности. Одним из условий убоя животного является произнесение мусульманином фразы: «Бисмиллях, Аллаху акбар» при перерезании основных шейных артерий животного.мясо здоровых животных, которые выращиваются на кормах, исключающих использование гормональных добавок и антибиотиков. Производимый продукт должен быть свободен от содержания ингредиентов, запрещенных в исламе. Обязательным требованием являются особые нормы использования и очистки оборудования, посуды, техники, тары и упаковки. - мясо морских животных, морской и речной рыбы;все съедобные ягоды, фрукты, овощи и их производные;молоко и молочные продукты, за исключением продуктов, изготовленных с применением компонентов, полученных натуральным способом из костей, жира или мяса животных, являющихся запретными. Запрещено использовать при производстве продуктов питания стандарта «Халяль»:свинину;кровь;мертвечину;животных, умерших своей естественной смертью или умершие в результате воздействия электрического тока, удара молнии, удушения, отравления, удара, падения и др.;мясо хищных животных (волк, лев) и хищных птиц (ястреб, сокол);мясо ослов, собак, мулов;железы внутренней секреции, желчный и мочевой пузырь;гениталии животных;продукты «Халяль», которые соприкасались с запрещенными продуктами, до тех пор, пока их не промоют или не удалят место соприкосновения;вспомогательное сырье и материалы (добавки, наполнители, специи, желатиновые загустители и др.), полученные из мяса или компонентов запрещенных животных.