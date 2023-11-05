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≡ Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47906
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 22:48
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Наш Елбасы-2 нарасхват, и в СаШаЭй слетал, и к канцлеру Дойчланда тоже, к Великому Кормчему и на ДР Владимира успел. Если встреча с Джо и Си понятна, ну днюха тоже ясна, то что произошло дальше не совсем. Теперь гости и к нашему зачастили и любитель старых учительниц и венгр-куда, и даже сам Султан-Осман, прямо именины сердца.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3247
Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 22:48
#1
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Цитата:
Теперь гости и к нашему зачастили


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 22:54
#2
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У нашего костанайского общественника думы не о Костанае смотрю, а о США, Елбасы, какой то там станции..
Это они, общественники, вот сейчас так городу помогают, что провоцируют о каких то событиях в мире?
Один тут предлагал от интернета отгородиться или от чего то там, сейчас этот тоже что то предлагает, точнее нет..
Просто какая то не связанная галиматья..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
619
Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 22:57
#3
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..... о чём Ильяс мы теперь многовекторные будем дружить со всеми.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13507
Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 23:05
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

А чем Ильяс? Я вам скажу о чем он. Он хочет революцию. Старых сломать а новых поставить. Таких как зеленских. Которые говорят но делать не умеют.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 23:27
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
чём Ильяс мы теперь многовекторные будем дружить со всеми.

А ты вот в своем дворе, дружишь только с одним?
Нам нужна ненависть ко ВСЕМ?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3154
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 08:03
#6
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почему нет возможности ставить дизлайки этим псевдоновостям?

[Исправлено: юля елиссева, 06.11.2023 - 08:16]
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