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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9009
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:30
#13396
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Цитата:
maxsaf:
поделиться такой важной информацией - не стесняйтесь.

---Боже упаси !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:31
#13397
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Цитата:
111:
Ведь я Настоящий Мужчина!

Тебя отпустили водичку попить? Беги быстрее назад, кино смотреть :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:33
#13398
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Цитата:
Гога:
--Боже упаси

Никто из адекватных этого делать не станет :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:36
#13399
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 01:05
#13400
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Цитата:
Гога: -----Извините меня , но такую тупость не хочу комментировать

Где-то обиделись несколько фанатов. :-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 08:26
#13401
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Цитата:
Эл-починно: Ну как по мне, так лучше пусть как есть, зато изобретён искусственный

ну конечно лучше как есть. единственное что вы забываете, а может и просто не смогли уловить из моих комментариев, пупы земли в парандже это следствие того как есть.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 09:00
#13402
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Цитата:
abaika95: мой комент в ветке про харченко удалили-справедливо

зачем было коммент писать если вы заведомо знали что его удаление будет справедливым решением?
чтобы было понятно - я этот коммент не читал, и даже что за ветка не знаю. поэтому меня интересует ситуация вообще когда человек пишет комментарий несоответствующий правилам, который может быть удалён, и человек при этом знает об этом.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 11:14
#13403
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За столько лет ничего не меняется! Всегда были люди , которые кричали:"Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство", так и теперь на встрече у памятника:" Спасибо вам Владимир Владимирович за то, что начали СВО" , ну и про наш менее кровавый "Нурлыкун" можно вспомнить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 11:18
#13404
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Цитата:
saba:
Не видел таких кто памятник ставит сво. Сво это трагедия. И в нём виноваты все . И любимец нац патриотов ,Зеленский. И Кремль. И Запад.

[Исправлено: Gljuk, 05.11.2023 - 11:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 14:05
#13405
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Цитата:
saba:
Спасибо вам Владимир Владимирович за то, что начали СВО" , ну

Особенно как Шаман зиговал и нажал ядерную бутафорскую кнопку..
Россияне от радости там не знаю в кого превратились..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9009
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 14:59
#13406
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Цитата:
111:
моя опять в фильм уперлась

Цитата:
111:
пока посуду моет и варит, потихонечку пишу...

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9009
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 15:04
#13407
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Цитата:
maxsaf:
Спалила - сковородкой бац, и ты в оффлайне на пару часов

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9009
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 15:06
#13408
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Цитата:
ACROS:
орешек знания расколим, сомнения прочь..."

------Нам расколоть его поможет киножурнал "Хочу все знать"?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 15:46
#13409
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Цитата:
Vit:
таких кто памятник ставит сво.

Я забыл, что многие телевизор не смотрят. Дело было вчера у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Девушка из ДНР обращалась к Путину с благодарственной речью.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.11.23 - 07:07
#13410
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Цитата:
saba: До СВО тоже говорили , что у РФ 2 я армия в мире и россияне сами об этом трубили на каждом углу. А что на деле получилось?

В этих рейтингах учитывается вооружение, которое нельзя применять в локальных конфликтах. Если применяли бы в полную силу - в первый день войны там была бы воронка размером с Байкал, а на второй день - многополярный мир уже летал бы по кусочкам в разных частях солнечной системы. Но поскольку этот вариант пока не рассматривается - вот и бегают друг за другом с "пукалками", на равных, плюс/минус.
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