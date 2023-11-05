Отправлено: - 08:26

Эл-починно: Ну как по мне, так лучше пусть как есть, зато изобретён искусственный

Цитата:ну конечно лучше как есть. единственное что вы забываете, а может и просто не смогли уловить из моих комментариев, пупы земли в парандже это следствие того как есть.