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≡ Что происходит в соцсетях?
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47906
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 02.11.23 - 21:22
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6425
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 03.11.23 - 21:06
#15
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Заблудшие овечки из наших шанхаев, какие там жены султанов. Марику лишь бы кинуть что нибудь на вентилятор, хотя о чем это я, каждый делится чем наполнен...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 03.11.23 - 23:04
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Марику лишь бы кинуть что нибудь на вентилятор,

Ну как бэ не я захотел разбираться и читать лекции чужим женам из Эмиратов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 03.11.23 - 23:05
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
Какая честь для меня беседовать с женой самого султана, (тут начинается истерический хохот)

Ну так и я не понял, зачем?
Может поговорить с самим Султаном, как мужчина?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21101
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 03.11.23 - 23:45
#18
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Цитата:
111:
Ну как бэ не я захотел разбираться и читать лекции чужим женам из Эмиратов..

А кто захотел?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 03.11.23 - 23:56
#19
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Цитата:
111:
Ну так и я не понял, зачем?

Это зря! Цитата:
111:
Может поговорить с самим Султаном, как мужчина?

Оно конечно можно. Но в цивилизованном мире и жёны тоже люди и к ним уважительно относятся - иначе харам. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
312
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 04.11.23 - 01:21
#20
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Цитата:
maxsaf:
Я не понимаю, почему мир в последнее время стремительно падает в средневековье.

вот человек назвал причину:
Цитата:
Эл-починно: Но в цивилизованном мире и жёны тоже люди

"цивилизованный" мир своими толерастией, равноправием всего и вся, гуманностью и прочей подобной невменяемой ахинеей, также автоматизацией и роботизацией производства обесценил единственное полезное свойство человека - интеллект.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21101
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 04.11.23 - 03:49
#21
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Цитата:
Карачун:
также автоматизацией и роботизацией производства

Вертать взад это никто не собирается, только вперёд, дальше - больше. Если кто-то в связи с этим начнет чаще себе лоб расшибать - я не против. Главное чтобы не стали чаще другим лоб расшибать, или ещё хуже - голову от тела отделять. Такое надо пресекать максимально жёстко ещё на стадии вынашивания подобной мысли.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
312
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 04.11.23 - 09:11
#22
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Цитата:
maxsaf:
Главное чтобы не стали чаще другим лоб расшибать

станут, не переживайте. и этому никто даже сопротивляться не будет. потому что все расшибатели чужих голов как и жёны - тоже люди.
Цитата:
maxsaf:
Вертать взад это никто не собирается, только вперёд, дальше - больше.

и правильно! не нужно. 8-9 миллиардов это лишнее. цивилизованный мир собственноручно деградирует до состояния тех ездоков с трупом в кузове а потом друг с другом сцепятся. классно будет.
даже за примерами далеко ходить не нужно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 04.11.23 - 11:23
#23
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Цитата:
Эл-починно:
Но в цивилизованном мире и жёны тоже люди и к ним

То, что у вас мужики с бабами дерутся, и что там все 50 на 50, родитель номер один и тд, все знают.
Я говорю что мы другие, и у нас все таки мужчина это мужчина, и не имеет права лезть со своими нравоучениями к чужой жене или ребенку, или к сестренке..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 04.11.23 - 11:29
#24
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Цитата:
Карачун:
также автоматизацией и роботизацией производства обесценил единственное полезное свойство человека - интеллект.

Ну как по мне, так лучше пусть как есть, зато изобретён искусственный, чем в каменном веке до сих пор жить и мнить себя пупом земли с паранжой на лице. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 04.11.23 - 12:50
#25
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Ну а пока Тик-Ток танцует, а вместе с ним и костанайцы!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 04.11.23 - 13:38
#26
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Ну и День Настоящих Мужчин в Тик-Токе!
Мужики, по возможности извиняемся за обиды у наших баб, проявляем настояшее мужское искусство!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33486
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 04.11.23 - 13:39
#27
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День Мужиков!

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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
545
Re: Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 06.11.23 - 01:11
#28
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1. Тик Ток был новым в 2016-ом году
2. С тех пор меня очень веселят посты людей, в том числе депутатов в стиле «Тик Ток нужно запретить, так как там сплошная педофилия».
А весь прикол в том, что в это время человек не сведущий в алгаритмах, рассказывает исключительно о своих предпочтениях в просмотрах видео.

Никогда я в тиктоке за все 7 лет не видал политического или религиозного видео. Сплошные уличные музыканты, оркестры, КиШ, КИНО.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21101
Что происходит в соцсетях?
Отправлено: 06.11.23 - 03:35
#29
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Алгоритмы вселенной ещё веселее - отправляют тебя в Новый Свет, вслед за Американской мечтой, а там сажают за баранку пылесоса :lol:
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