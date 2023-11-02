Новое развлечение для не особо занятого населения - мобильное приложение тик-ток, позволяющее общаться с народонаселением, никуда не выходя, прямо из дому. Тут могут одинокие и одаренные спеть или танцевать в прямом эфире, задавать вопросы или отвечать на разные темы. Читать новость
maxsaf: Я не понимаю, почему мир в последнее время стремительно падает в средневековье.
вот человек назвал причину: Цитата:
Эл-починно: Но в цивилизованном мире и жёны тоже люди
"цивилизованный" мир своими толерастией, равноправием всего и вся, гуманностью и прочей подобной невменяемой ахинеей, также автоматизацией и роботизацией производства обесценил единственное полезное свойство человека - интеллект.
Карачун: также автоматизацией и роботизацией производства
Вертать взад это никто не собирается, только вперёд, дальше - больше. Если кто-то в связи с этим начнет чаще себе лоб расшибать - я не против. Главное чтобы не стали чаще другим лоб расшибать, или ещё хуже - голову от тела отделять. Такое надо пресекать максимально жёстко ещё на стадии вынашивания подобной мысли.
maxsaf: Главное чтобы не стали чаще другим лоб расшибать
станут, не переживайте. и этому никто даже сопротивляться не будет. потому что все расшибатели чужих голов как и жёны - тоже люди. Цитата:
maxsaf: Вертать взад это никто не собирается, только вперёд, дальше - больше.
и правильно! не нужно. 8-9 миллиардов это лишнее. цивилизованный мир собственноручно деградирует до состояния тех ездоков с трупом в кузове а потом друг с другом сцепятся. классно будет. даже за примерами далеко ходить не нужно.
Эл-починно: Но в цивилизованном мире и жёны тоже люди и к ним
То, что у вас мужики с бабами дерутся, и что там все 50 на 50, родитель номер один и тд, все знают. Я говорю что мы другие, и у нас все таки мужчина это мужчина, и не имеет права лезть со своими нравоучениями к чужой жене или ребенку, или к сестренке..
1. Тик Ток был новым в 2016-ом году 2. С тех пор меня очень веселят посты людей, в том числе депутатов в стиле «Тик Ток нужно запретить, так как там сплошная педофилия». А весь прикол в том, что в это время человек не сведущий в алгаритмах, рассказывает исключительно о своих предпочтениях в просмотрах видео.
Никогда я в тиктоке за все 7 лет не видал политического или религиозного видео. Сплошные уличные музыканты, оркестры, КиШ, КИНО.
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