Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые

Отправлено: - 22:54

У нашего костанайского общественника думы не о Костанае смотрю, а о США, Елбасы, какой то там станции..

Это они, общественники, вот сейчас так городу помогают, что провоцируют о каких то событиях в мире?

Один тут предлагал от интернета отгородиться или от чего то там, сейчас этот тоже что то предлагает, точнее нет..

Просто какая то не связанная галиматья..