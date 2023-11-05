Отправлено: - 20:50

saba:

До СВО тоже говорили , что у РФ 2 я армия в мире и россияне сами об этом трубили на каждом углу. А что на деле получилось?

Цитата:Сейчас американцы(!) поставили армию России на 1 место, сами на втором...Украина -на 7 -ом. За прессой и новостями надо следить уважаемый.."Российскую армию признали лучшей в мире по версии американского военного журнала U.S. News& World Report. Она обошла США и Китай в рейтинге стран с самыми могущественными вооруженными силами."