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Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
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Я робот(Пользователи)
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- 47905
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 11:06
Мне довелось присутствовать на публичных слушаниях, проведенных в Костанае по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Правда, во времени был ограничен, поэтому мнение свое высказал, а возникшую потом полемику уже не услышал. Но, по рассказам очевидцев, она была бурной.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:45
Цитата:
Аллилуйя.
Kairat stayer:
Что анонсировано в США-все исполнится,
Что анонсировано в США-все исполнится,
Аллилуйя.
(Полноправные пользователи)
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- 76
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:50
Цитата:
Сейчас американцы(!) поставили армию России на 1 место, сами на втором...Украина -на 7 -ом. За прессой и новостями надо следить уважаемый..
"Российскую армию признали лучшей в мире по версии американского военного журнала U.S. News& World Report. Она обошла США и Китай в рейтинге стран с самыми могущественными вооруженными силами."
saba:
До СВО тоже говорили , что у РФ 2 я армия в мире и россияне сами об этом трубили на каждом углу. А что на деле получилось?
До СВО тоже говорили , что у РФ 2 я армия в мире и россияне сами об этом трубили на каждом углу. А что на деле получилось?
Сейчас американцы(!) поставили армию России на 1 место, сами на втором...Украина -на 7 -ом. За прессой и новостями надо следить уважаемый..
"Российскую армию признали лучшей в мире по версии американского военного журнала U.S. News& World Report. Она обошла США и Китай в рейтинге стран с самыми могущественными вооруженными силами."
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:55
Цитата:
Вот честное слово, ты во многих вопросах не разбираешься.
Товарищ Си и Д. Байден, много вопросов решать. На вскидку актуальны вопросы касающияся Израиля, Украины, Тайваня, расширение экспортных рынков для Китая в Европе и США, ужесточение санкции в отношении не особо цивилизованных стран, снятие санкции с Китая, вопросы дальнейшей Евразийской безопасности и. т. д. Хотя кому разьясняю, зря толко драгоценное время трачу .
[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:57]
alex_60:
не, ну детский сад , честно. ерунду какую то пишешь. прям закадычные друзья. Байден называет диктатором лидера КНР, те его посылают понятно далеко , далеко.. и это понятно.
не, ну детский сад , честно. ерунду какую то пишешь. прям закадычные друзья. Байден называет диктатором лидера КНР, те его посылают понятно далеко , далеко.. и это понятно.
Вот честное слово, ты во многих вопросах не разбираешься.
Товарищ Си и Д. Байден, много вопросов решать. На вскидку актуальны вопросы касающияся Израиля, Украины, Тайваня, расширение экспортных рынков для Китая в Европе и США, ужесточение санкции в отношении не особо цивилизованных стран, снятие санкции с Китая, вопросы дальнейшей Евразийской безопасности и. т. д. Хотя кому разьясняю, зря толко драгоценное время трачу .
[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:57]
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:57
Цитата:
с какого языка перевод?
Kairat stayer:
Товарищ Си и Д. Байден, много вопросов решать.
Товарищ Си и Д. Байден, много вопросов решать.
с какого языка перевод?
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:00
Цитата:
тому кто тебя оценивает адекватно.
Китай и Сша, самые главные противники в мире,
а ты тут их лепшими друзьями обьявил.
Kairat stayer:
Хотя кому разьясняю
Хотя кому разьясняю
тому кто тебя оценивает адекватно.
Китай и Сша, самые главные противники в мире,
а ты тут их лепшими друзьями обьявил.
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:01
Цитата:
Покажут они, вам сказочным патриотам, где раки зимуют, кузькину мать! .
alex_60:
Аллилуйя
Аллилуйя
Покажут они, вам сказочным патриотам, где раки зимуют, кузькину мать! .
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:03
Цитата:
еще и Тайвань привлел,
, ну это вообще за пределами разумного..
там же очередная война СШа , это всем понятно.
Kairat stayer:
Тайваня
Тайваня
еще и Тайвань привлел,
, ну это вообще за пределами разумного..
там же очередная война СШа , это всем понятно.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- Сообщений:
- 3348
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:03
Цитата:
Американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне. Наряду с изданиями Time и Newsweek на протяжении многих лет был одним из ведущих еженедельников, уделяя повышенное внимания политическим и экономическим новостям, а также статьям о здравоохранении и образовании. В последние годы журнал стал особенно известен своей системой ранжирования и ежегодными отчётами об американских колледжах, университетах, выпускающих школах и медицинских центрах.
В каком месте военный журнал?
Лесовик:
по версии американского военного журнала U.S. News& World Report.
по версии американского военного журнала U.S. News& World Report.
Американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне. Наряду с изданиями Time и Newsweek на протяжении многих лет был одним из ведущих еженедельников, уделяя повышенное внимания политическим и экономическим новостям, а также статьям о здравоохранении и образовании. В последние годы журнал стал особенно известен своей системой ранжирования и ежегодными отчётами об американских колледжах, университетах, выпускающих школах и медицинских центрах.
В каком месте военный журнал?
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:04
Цитата:
Просто так Си собрался в США, не рассказывай пожалуйста пропагандисткие сказки .
alex_60:
тому кто тебя оценивает адекватно. Китай и Сша, самые главные противники в мире, а ты тут их лепшими друзьями обьявил.
тому кто тебя оценивает адекватно. Китай и Сша, самые главные противники в мире, а ты тут их лепшими друзьями обьявил.
Просто так Си собрался в США, не рассказывай пожалуйста пропагандисткие сказки .
р
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 618
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:04
Цитата:
....ну посмотрим как твоё "предсказание"сбудится ...какие санкции от этих санкций сами и стадают кто их вводит.
Kairat stayer:
....ну посмотрим как твоё "предсказание"сбудится ...какие санкции от этих санкций сами и стадают кто их вводит.
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