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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47905
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 11:06
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Мне довелось присутствовать на публичных слушаниях, проведенных в Костанае по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Правда, во времени был ограничен, поэтому мнение свое высказал, а возникшую потом полемику уже не услышал. Но, по рассказам очевидцев, она была бурной.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:45
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
Что анонсировано в США-все исполнится,


Аллилуйя.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
76
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:50
#31
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Цитата:
saba:
До СВО тоже говорили , что у РФ 2 я армия в мире и россияне сами об этом трубили на каждом углу. А что на деле получилось?

Сейчас американцы(!) поставили армию России на 1 место, сами на втором...Украина -на 7 -ом. За прессой и новостями надо следить уважаемый..
"Российскую армию признали лучшей в мире по версии американского военного журнала U.S. News& World Report. Она обошла США и Китай в рейтинге стран с самыми могущественными вооруженными силами."
:-P
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4588
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:55
#32
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Цитата:
alex_60:
не, ну детский сад , честно. ерунду какую то пишешь. прям закадычные друзья. Байден называет диктатором лидера КНР, те его посылают понятно далеко , далеко.. и это понятно.


Вот честное слово, ты во многих вопросах не разбираешься.

Товарищ Си и Д. Байден, много вопросов решать. На вскидку актуальны вопросы касающияся Израиля, Украины, Тайваня, расширение экспортных рынков для Китая в Европе и США, ужесточение санкции в отношении не особо цивилизованных стран, снятие санкции с Китая, вопросы дальнейшей Евразийской безопасности и. т. д. Хотя кому разьясняю, зря толко драгоценное время трачу 8-).

[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:57]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:57
#33
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Цитата:
Kairat stayer:
Товарищ Си и Д. Байден, много вопросов решать.


с какого языка перевод?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:00
#34
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Цитата:
Kairat stayer:
Хотя кому разьясняю


тому кто тебя оценивает адекватно.
Китай и Сша, самые главные противники в мире,
а ты тут их лепшими друзьями обьявил.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4588
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:01
#35
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Цитата:
alex_60:
Аллилуйя


Покажут они, вам сказочным патриотам, где раки зимуют, кузькину мать! :lol:.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:03
#36
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Цитата:
Kairat stayer:
Тайваня


еще и Тайвань привлел,
, ну это вообще за пределами разумного..
там же очередная война СШа , это всем понятно.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3348
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:03
#37
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Цитата:
Лесовик:
по версии американского военного журнала U.S. News& World Report.

Американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне. Наряду с изданиями Time и Newsweek на протяжении многих лет был одним из ведущих еженедельников, уделяя повышенное внимания политическим и экономическим новостям, а также статьям о здравоохранении и образовании. В последние годы журнал стал особенно известен своей системой ранжирования и ежегодными отчётами об американских колледжах, университетах, выпускающих школах и медицинских центрах.
В каком месте военный журнал?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4588
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:04
#38
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Цитата:
alex_60:
тому кто тебя оценивает адекватно. Китай и Сша, самые главные противники в мире, а ты тут их лепшими друзьями обьявил.


Просто так Си собрался в США, не рассказывай пожалуйста пропагандисткие сказки :-P.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
618
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 21:04
#39
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Цитата:
Kairat stayer:

....ну посмотрим как твоё "предсказание"сбудится ...какие санкции от этих санкций сами и стадают кто их вводит.
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Страница 3 из 3«123
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