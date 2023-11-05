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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47905
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 11:06
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Мне довелось присутствовать на публичных слушаниях, проведенных в Костанае по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Правда, во времени был ограничен, поэтому мнение свое высказал, а возникшую потом полемику уже не услышал. Но, по рассказам очевидцев, она была бурной.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:53
#15
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Цитата:
saba:
по личной просьбе ВВП и посадили Джакишева на 11 лет ,


ссылку давайте, только не на басе.
иначе брехня и распространение ложной информации.
клевета по другому.
кстати вы ее выкладываете уже в 100500 раз тут..

[Исправлено: alex_60, 05.11.2023 - 17:06]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3348
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:54
#16
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Цитата:
alex_60:
Аблязова. они же друзья.

В огороде бузина , а в Киеве дядька. Да дружили когда то , как и с Рахатом Алиевым, но дороги потом разошлись.И Джакишев никогда не говорил, что он специалист именно в ядерной отрасли.Его туда поставил Назарбаев , как кризис-менеджера, когда хотели закрыть ядерку в Казахстане , как убыточную. А чем собственно он Вас так раздражает, что интервью украинскому Гордону даёт?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3348
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 17:10
#17
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Цитата:
alex_60:
ссылку давайте

Уж извините . Я без ссылок как нибудь. Если хотите поищите интервью Джакишева Гордону, на ютубе есть.Насколько я знаю, его за клевету никто не преследует.Хотя вряд ли вы и ему поверите. Священная особа Его величества такими делами априори заниматься не может. Ведь так?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3348
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 17:12
#18
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Цитата:
alex_60:
и вы ее выкладываете уже в 100500 раз тут..

Так если для пользы дела я могу и в 100501 раз выложить. Или Вы меня можете ограничить? С чего Вы беситесь то?
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* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3348
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 17:13
#19
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Цитата:
alex_60:
иначе брехня и распространение ложной информации.

От чьего имени иск на меня подавать будете? Или от разгневанной общественности будет достаточно?
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
618
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 18:30
#20
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А какой АЭС можно говорить,если за годы не залежности и впредь до сегодняшнего дня у нас небыло реализовано ни одного крупномаштабного проекта.Электросети старые,дорог нет,города зимой замарзают из за старых теплосетей итд сами знаем какие у нас болячки.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
618
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 18:53
#21
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Евросоюз готовит 12-й пакет санкций против России, о котором собирается объявить на саммите в октябре. Как выяснило агентство Bloomberg, ограничения впервые могут затронуть российскую ядерную отрасль. По данным издания, «до сих пор эта идея встречала сопротивление внутри Евросоюза». Несмотря на продолжение вооруженного конфликта на Украине, Запад не только продолжает импортировать ядерное топливо из России, но и наращивает закупки. Так, США увеличили импорт российского урана до максимальных значений за последние 20 лет. А среди стран ЕС главным потребителем российской промышленной атомной продукции по итогам прошлого года оказалась Франция. Как сильно западные страны зависят от Москвы в сфере мирного атома, трудно ли им будет соскочить с российской «урановой иглы».
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3348
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 19:17
#22
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
российской «урановой иглы».

Раньше бОльшая часть урановой руды из Казахстана поставлялась именно в Россию. сейчас переходим на Китай и США. Я же говорил никакой политики в аресте Джакишева, только конкуренция.
Россия по добыче урана стоит даже после Узбекистана на 6 месте.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4588
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 19:59
#23
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Как сильно западные страны зависят от Москвы в сфере мирного атома, трудно ли им будет соскочить с российской «урановой иглы».


Аналогично в прошлом году писали и говорили за газ и нефть, что Европа замерзнет, валежник будут собирать, в конечном результе практически соскочили.

Сейчас Индия и Китай по дисконтным ценам приобретают сырье. При этом расплачиваются рупиями и июанями, которых накопилось в России десятками миллиардов, указанные валюты не особо ликвидные. Санкции никто снимать не будет, наоборот ужесточают, уже никто не говорит, как ранее, что они на пользу. То ли еще будет- ой, ой, ой!

Если введут санкции в отраслях касающихся атома, то же самое будет и с ураном, европейцы соскочат. Не сразу, а поэтапно. Не зря-же президент Франции Э. Макрон к нам приежал, прорабатывал вопросы приобретения урана, титана и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:02]

[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:04]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:09
#24
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Цитата:
Kairat stayer:
Не зря-же президент Франции Э. Макрон к нам приежал, прорабатывал вопросы приобретения урана, титана и.т.д.


ну Африка пнула Францию под зад, где много лет недра качали.
рыскают теперь по миру где бы чего ..
Казахстан, Узбекистан.
а все то уже расписано на года вперед...

[Исправлено: alex_60, 05.11.2023 - 20:13]
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:11
#25
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//
Президент России Владимир Путин намеревается на следующей неделе
совершить визит в Казахстан, где встретится
с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым.///

обсудят строительство АЭС.

[Исправлено: alex_60, 05.11.2023 - 20:13]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:17
#26
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Цитата:
Kairat stayer:
говорили за газ и нефть, что Европа замерзнет, валежник будут собирать, в конечном результе практически соскочили.


///Страны Евросоюза в 2023 г. намерены закупить рекордные объемы
сжиженного природного газа (СПГ) из России,
несмотря на стремление союза отказаться от российского топлива к 2027 г.
По итогам первых семи месяцев текущего года импорт российского СПГ вырос на 40%
(с 15 млн до 22 млн куб. м) по сравнению с тем же периодом 2021 г.
Это делает Россию вторым поставщиком топлива в ЕС после США,
следует из результатов исследования международной неправительственной организации
Global Witness. За этот период, по их оценкам, европейские государства
потратили почти 5,3 млрд евро на покупку российского СПГ.
Согласно данным Global Witness, с января по июль 2023 г. доля ЕС в российском экспорте СПГ
составила 52%, в прошлом году она была 49%, а в 2021 г. – 39%.
Аналитики отметили, что рост европейского импорта СПГ из России за год (40%)
значительно опередил среднемировой прирост продаж СПГ,
который составил 6%.
Лидерами по объему импортируемого российского сжиженного газа
после Китая стали Испания (18% от общего объема продаж России) и Бельгия (17%).///

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3348
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:26
#27
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Цитата:
alex_60:
обсудят строительство АЭС.

Откуда уверенность?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4588
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:34
#28
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Глобальные вопросы будут решать в США, рукводители Америки и Китая, анонсирована их встреча в ноябре текущего года. Действительно сверхдержавы, первая и вторая экономики, армии мира и.т.д. Они осознали свою ответственность перед мировым сообшеством, будут договариваться, искать точки соприкосновения, конфрантация им не нужна. Всяких гопников прищюшать санкциями, надеюсь силные мира сего, договорятся между собой. А сказочные ура патриоты, пусть машут шашками и как-там, а копипастом, копирайтом занимаются.

Что анонсировано в США-все исполнится, это вам не чудный-Рудный, анонсировали, анонсировали, только один кандидат в акимы явился на дебаты, встречу :-P.

[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:40]

[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:45]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19529
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 20:42
#29
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Цитата:
Kairat stayer:
Глобальные вопросы будут решать в США, руоводители Америки и Китая, анонсирована их встреча в ноябре текущего года. Действительно сверхдердавы, первая и вторая экономи, армии мира. Они осознали свою ответственность перед мировым сообшеством, будут договариваться, искать точки соприкосновения кофрантация им не нужна.


не, ну детский сад , честно. ерунду какую то пишешь.
прям закадычные друзья.
Байден называет диктатором лидера КНР, те его посылают понятно далеко , далеко..
и это понятно.
Байден то не помнит как его зовут, и говорит что ему 1000 лет.


///«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился,
когда я сбил этот аэростат с двумя вагонами шпионского оборудования,
состоит в том, что он не знал, что оно там было», – сказал Байден.
«Я серьезно. Это становится большим конфузом для диктаторов,
когда они не знают, что происходит», – добавил он.//

//Пекин выразил протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе
КНР Си Цзиньпине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Bloomberg.
«Это противоречит базовым фактам и дипломатическим протоколам, серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации. Китай выражает свои сильные недовольство и протест», — заявила она.//
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