Отправлено: - 19:59

родом из Шанхая2022:

Как сильно западные страны зависят от Москвы в сфере мирного атома, трудно ли им будет соскочить с российской «урановой иглы».

[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:02]

[Исправлено: Kairat stayer, 05.11.2023 - 20:04]

Цитата:Аналогично в прошлом году писали и говорили за газ и нефть, что Европа замерзнет, валежник будут собирать, в конечном результе практически соскочили.Сейчас Индия и Китай по дисконтным ценам приобретают сырье. При этом расплачиваются рупиями и июанями, которых накопилось в России десятками миллиардов, указанные валюты не особо ликвидные. Санкции никто снимать не будет, наоборот ужесточают, уже никто не говорит, как ранее, что они на пользу. То ли еще будет- ой, ой, ой!Если введут санкции в отраслях касающихся атома, то же самое будет и с ураном, европейцы соскочат. Не сразу, а поэтапно. Не зря-же президент Франции Э. Макрон к нам приежал, прорабатывал вопросы приобретения урана, титана и.т.д.