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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47903
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 11:06
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Мне довелось присутствовать на публичных слушаниях, проведенных в Костанае по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Правда, во времени был ограничен, поэтому мнение свое высказал, а возникшую потом полемику уже не услышал. Но, по рассказам очевидцев, она была бурной.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13500
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 11:06
#1
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АЭС будет французской. Это понятно уже. Я даже рад. Хотя нац патриоты и в этом увидят руку Кремля.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
427
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 11:19
#2
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Специалисты построили Титаник, любитель построил Ноев ковчег - шютка
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3345
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 11:28
#3
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Мир давно глобален и конечно будут какие то приглашенные люди из за рубежа. А вообще статья такая нехорошая, ставить оценки чохом всей нашей науке пристало здесь в комментариях, а не в авторской статье. Тем более автор как я понимаю совершенно не компетентен в вопросах ядерной энергетики. Может стоило узнать сначала хотя бы у российских коллег наших ядерщиков степень квалифицированности наших специалистов , а уж потом писать?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1131
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 12:49
#4
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Цитата:
saba:
ставить оценки чохом всей нашей науке

Меня тоже терзают смутные подозрения. Но даже если и есть наука, то культура производства просто на нуле. Это видно невооруженным взглядом. А где нет культуры (читай дисциплины) там и до беды недалеко. Второй слил АЭС (строительство которой анонсировал с Росатомом) Западу после грозного взгляда из-за океана и теперь под видом референдума тянет время, хотя ее надо было начинать строить минимум пять лет назад.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6425
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 12:56
#5
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На столе у начальника управления одной из областных департаментов лежали несколько дипломов выпускников вузов. Начальник сразу отложил в сторону российский диплом, оставшимся из югов предложил на отработку поехать в ближайшие деревни. Выпускники возмутились, тогда шеф так и заявил - знаю я как вы получаете дипломы! Выпускники молча согласились со своей участью
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9009
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 14:51
#6
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**Дальнейшая судьба ученого мне, к сожалению, неизвестна.***---------------Сейчас фактически отошёл от политики и занимается прикладной наукой.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3345
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 15:34
#7
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Цитата:
Дантист:
(строительство которой анонсировал с Росатомом)

Когда и кто анонсировал с Росатомом? Ещё и не решили будет ли строиться, а кто то уже всё решил. Для того , чтобы быть в теме послушайте интервью Джакишева годичной давности, где он затрагивает как раз вопросы технологии постройки АЭС. В зависимости от целей должно быть решено какие именно технологии привлечь. и как раз таки технологии США подходят в самую последнюю очередь. Выбор он делал между Россией и Францией, правда тогда ещё не было известно об амбициях Китая и Южной Кореи.Как раз таки учёные и практики ядерщики у нас на коне, в отличие от учёных из академии Наук , которые заняты в основном тем, что справляют друг другу 90 летние юбилеи.Банк ядерного топлива есть у единиц -стран в мире. И Казахстан уже 12 лет удерживает первое место в мире по добыче урана. Думаю плохие специалисты не смогли бы сделать всего этого.

[Исправлено: saba, 05.11.2023 - 15:42]
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
616
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:10
#8
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Цитата:
saba:

....безусловно по дрбыче мы первые а по обогащению мы не сильны,это ещё раз говорит что мы сырьевая страна.Если ядерщики и учёные на коне что мешает развить обагощение этого сырья.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
185
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:25
#9
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Кстати только Россия имеет технологи МОКС топлива из радиоактивных отходов. Франция не имеет и куда отходы от Каз. АЭС построенной французами девать?. Причем французы предлагают проект АЭС который только на бумаге. Ни одной стации по данному проекту французы не поставили в отличии от России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3345
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:40
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а по обогащению мы не сильны,

Так чтобы этого не допустить по личной просьбе ВВП и посадили Джакишева на 11 лет , никакой политики просто конкуренция.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3345
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:45
#11
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Цитата:
Janus:
отходы от Каз. АЭС построенной французами девать?

А Вы не в курсе? У нас уже имеется могильник для ядерных отходов. насколько я знаю. нет у России такой монополии. Да ещё и не решили , что АЭС вообще будет, а Вы уже лоббируете. До СВО тоже говорили , что у РФ 2 я армия в мире и россияне сами об этом трубили на каждом углу. А что на деле получилось?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3345
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:47
#12
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Крупным производителем МОКС-топлива является французский завод в Мэлоксе, который выдает на рынок 195 тонн продукции ежегодно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19520
Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:48
#13
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Цитата:
saba:
послушайте интервью Джакишева годичной давности,


ага, как Казахстану жить правильно, Аблязова
надо послушать.
интервью .на басе.
носитесь с этим Джакишевым , как с торбой.
он никакой не специалист уже, после десятилетней тюрьмы.

[Исправлено: alex_60, 05.11.2023 - 17:00]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3345
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимое пояснение
Отправлено: 05.11.23 - 16:48
#14
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И где тут монополия России на технологии переработки ядерного топлива?
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