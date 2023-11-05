Отправлено: - 15:34

Дантист:

(строительство которой анонсировал с Росатомом)

[Исправлено: saba, 05.11.2023 - 15:42]

Цитата:Когда и кто анонсировал с Росатомом? Ещё и не решили будет ли строиться, а кто то уже всё решил. Для того , чтобы быть в теме послушайте интервью Джакишева годичной давности, где он затрагивает как раз вопросы технологии постройки АЭС. В зависимости от целей должно быть решено какие именно технологии привлечь. и как раз таки технологии США подходят в самую последнюю очередь. Выбор он делал между Россией и Францией, правда тогда ещё не было известно об амбициях Китая и Южной Кореи.Как раз таки учёные и практики ядерщики у нас на коне, в отличие от учёных из академии Наук , которые заняты в основном тем, что справляют друг другу 90 летние юбилеи.Банк ядерного топлива есть у единиц -стран в мире. И Казахстан уже 12 лет удерживает первое место в мире по добыче урана. Думаю плохие специалисты не смогли бы сделать всего этого.