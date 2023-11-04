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≡ Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47903
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 15:11
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Сто лет никуда не ходили компанией. Летние путешествия, дача, шашлыки на природе - все это здорово отвлекало от посиделок в кафе и ресторанчиках. Но вот пришли дожди и холода, захотелось других радостей. Пообщаться в уютном месте, вкусно поесть и, может, даже слегка выпить чего-нибудь интересного. Вроде все эти «ингредиенты» включал наш визит в городское кафе (так на вывеске) «Публика».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33470
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:36
#30
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Цитата:
Гога:
Или все таки - главное - прибыль ?

Хм..
А что делают бизнесмены, разве не прибыль?
Как то ты наивен в этом вопросе
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33470
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:38
#31
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Цитата:
maxsaf:
За свинину без водки?

Разумеется..
Туда только и мы ходим.
За лет семь, или сколько там, когда только отстроились, ни одного даже подвыпившего там не видел, что на трассе, что в самом Рудном.

[Исправлено: 111, 04.11.2023 - 23:39]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14431
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:54
#32
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по одной пасте сразу видно-колхоз
не умеют делать
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Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13499
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 05.11.23 - 15:27
#33
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Цитата:
111:

Неа. Это кто то над вами пошутил. Так шашлык не подают. Тем более точно не кавказкий.
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Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13499
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 05.11.23 - 15:37
#34
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В последнее время с сума сошёл. Стал любить баклажаны, брокколи. Перец. Люди смотрят как на дурака. Я стою в кафе заказываю овощи. А другие мясо. Я заказываю блинчики а нету простых, есть извращения. Блины с мясом. Я им говорю кто вас этому научил? Я хочу блины а не мясо с тестом. Гадство) еду извращили.

[Исправлено: Gljuk, 05.11.2023 - 15:38]
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