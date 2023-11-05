Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:30
Цитата:
---Боже упаси !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
maxsaf:
поделиться такой важной информацией - не стесняйтесь.
поделиться такой важной информацией - не стесняйтесь.
---Боже упаси !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:31
Цитата:
Тебя отпустили водичку попить? Беги быстрее назад, кино смотреть
111:
Ведь я Настоящий Мужчина!
Ведь я Настоящий Мужчина!
Тебя отпустили водичку попить? Беги быстрее назад, кино смотреть
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:33
Цитата:
Никто из адекватных этого делать не станет
Гога:
--Боже упаси
--Боже упаси
Никто из адекватных этого делать не станет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:36
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 01:05
Цитата:
Где-то обиделись несколько фанатов.
Гога: -----Извините меня , но такую тупость не хочу комментировать
Где-то обиделись несколько фанатов.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 08:26
Цитата:
ну конечно лучше как есть. единственное что вы забываете, а может и просто не смогли уловить из моих комментариев, пупы земли в парандже это следствие того как есть.
Эл-починно: Ну как по мне, так лучше пусть как есть, зато изобретён искусственный
ну конечно лучше как есть. единственное что вы забываете, а может и просто не смогли уловить из моих комментариев, пупы земли в парандже это следствие того как есть.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 09:00
Цитата:
зачем было коммент писать если вы заведомо знали что его удаление будет справедливым решением?
чтобы было понятно - я этот коммент не читал, и даже что за ветка не знаю. поэтому меня интересует ситуация вообще когда человек пишет комментарий несоответствующий правилам, который может быть удалён, и человек при этом знает об этом.
abaika95: мой комент в ветке про харченко удалили-справедливо
зачем было коммент писать если вы заведомо знали что его удаление будет справедливым решением?
чтобы было понятно - я этот коммент не читал, и даже что за ветка не знаю. поэтому меня интересует ситуация вообще когда человек пишет комментарий несоответствующий правилам, который может быть удалён, и человек при этом знает об этом.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3335
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 11:14
За столько лет ничего не меняется! Всегда были люди , которые кричали:"Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство", так и теперь на встрече у памятника:" Спасибо вам Владимир Владимирович за то, что начали СВО" , ну и про наш менее кровавый "Нурлыкун" можно вспомнить.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13499
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 11:18
Цитата:
[Исправлено: Gljuk, 05.11.2023 - 11:38]
saba:Не видел таких кто памятник ставит сво. Сво это трагедия. И в нём виноваты все . И любимец нац патриотов ,Зеленский. И Кремль. И Запад.
[Исправлено: Gljuk, 05.11.2023 - 11:38]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33470
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 14:05
Цитата:
Особенно как Шаман зиговал и нажал ядерную бутафорскую кнопку..
Россияне от радости там не знаю в кого превратились..
saba:
Спасибо вам Владимир Владимирович за то, что начали СВО" , ну
Спасибо вам Владимир Владимирович за то, что начали СВО" , ну
Особенно как Шаман зиговал и нажал ядерную бутафорскую кнопку..
Россияне от радости там не знаю в кого превратились..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 14:59
Цитата:
Цитата:
111:
моя опять в фильм уперлась
моя опять в фильм уперлась
Цитата:
111:
пока посуду моет и варит, потихонечку пишу...
пока посуду моет и варит, потихонечку пишу...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 15:04
Цитата:
maxsaf:
Спалила - сковородкой бац, и ты в оффлайне на пару часов
Спалила - сковородкой бац, и ты в оффлайне на пару часов
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 15:06
Цитата:
------Нам расколоть его поможет киножурнал "Хочу все знать"?
ACROS:
орешек знания расколим, сомнения прочь..."
орешек знания расколим, сомнения прочь..."
------Нам расколоть его поможет киножурнал "Хочу все знать"?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3335
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 15:46
Цитата:
Я забыл, что многие телевизор не смотрят. Дело было вчера у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Девушка из ДНР обращалась к Путину с благодарственной речью.
Vit:
таких кто памятник ставит сво.
таких кто памятник ставит сво.
Я забыл, что многие телевизор не смотрят. Дело было вчера у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Девушка из ДНР обращалась к Путину с благодарственной речью.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: saba, drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать