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≡ Пробуйте кекс в стиле Хэллоуина - Даже если вы равнодушны к кануну Дня всех святых, вкусная выпечка обеспечена
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47903
Пробуйте кекс в стиле Хэллоуина - Даже если вы равнодушны к кануну Дня всех святых, вкусная выпечка обеспечена
Отправлено: 05.11.23 - 14:33
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Осень - тыквенная пора. Большие и маленькие, огненно-рыжие и серые, они уже несколько недель отлеживают бока на хранении. Если вы отмечаете Хэллоуин, вырезая страшные и смешные рожи на тыквенных головах, то у вас в эти дни неизбежно будет полно тыквенной мякоти. Часть - в заморозку, а из части делаем пюре. Само собой, радуют тыквенные блюда и без всяких праздников.
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Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13499
Re: Пробуйте кекс в стиле Хэллоуина - Даже если вы равнодушны к...
Отправлено: 05.11.23 - 14:33
#1
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Я люблю кекс. Особенно с незнакомой. Он такой особенный. Необыкновенный.
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