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Осень - тыквенная пора. Большие и маленькие, огненно-рыжие и серые, они уже несколько недель отлеживают бока на хранении. Если вы отмечаете Хэллоуин, вырезая страшные и смешные рожи на тыквенных головах, то у вас в эти дни неизбежно будет полно тыквенной мякоти. Часть - в заморозку, а из части делаем пюре. Само собой, радуют тыквенные блюда и без всяких праздников.