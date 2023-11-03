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≡ "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47902
"ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.11.23 - 11:44
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Несчастный случай произошел сегодня, 3 ноября, утром в 9.09 на трассе областного значения Аркалык-Торгай, вв 15 км от с. Мирное. 66 детей ехали для участия в олимпиаде «IQanat». В колонне из трех "ГАЗелей" и одного "ПАЗа" находились также 3 волонтера, 6 преподавателей, 1 медицинский работник и 1 инспектор.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13496
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 03.11.23 - 11:44
#1
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Ого. Хорошо детишки живы, здоровы. Я тоже ведь своего на соревнования отправляю часто на газелях разных в Астану. И всегда потом душа не на месте, переживаю . Потому что своими глазами вижу каждый день страшные аварии.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
427
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 03.11.23 - 12:13
#2
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То есть, у четырех водителей не оказалось рабочих огнетушителей?
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13496
"ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.11.23 - 12:31
#3
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Цитата:
Ильяс:
Смотря че за возгорание было. Автомобильный огнетушитель это формальность для ДПС. Они работают 5 секунд, ими можно только сигарету потушить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 03.11.23 - 14:24
#4
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Цитата:
Vit:
своего на соревнования отправляю часто на газелях разных


Я внука не отправляю на Газелях и Альпардах - ОПАСНО, особенно зимой и особенно на Альпардах, да и водительский состав опасный - не внушает доверия - этот сотовый телефон за рулём - источник всех бед. Лучше сам отвезу, или же на поезде и самолёте.
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
40
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 03.11.23 - 22:13
#5
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Если понять, кто виноват в том отчего газель загорелась, всё станет на свои места.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
"ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.11.23 - 23:02
#6
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Цитата:
ACROS:
Я внука не отправляю на Газелях и Альпардах - ОПАСНО, особенно зимой и особенно на Альпардах, да

Сейчас в Рудном соревнования, отправляют, даже на кировцах, утрирую.
Ну нет в деревнях машин для детей..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13496
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 05.11.23 - 09:48
#7
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Цитата:
Ильяс:

Я не кого не пытаюсь защищать. Я сам водитель. Самое главное в этой трагедии, что взрослые начали спасать детей. А автомобиль уже потом, сгорит он или нет ,пофиг. Дети живы. И это главное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3333
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 05.11.23 - 11:17
#8
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Цитата:
Vit:
что взрослые начали спасать детей

Автомобиль выгорает за считанные минуты. Молодцы, что быстро сообразили как действовать.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13496
"ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в Костанайской области
Отправлено: 05.11.23 - 12:11
#9
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Просто для людей попробую рассказать как я вижу это. ( ну не все же знают, кто то в офисах работает, кто то дом - работа). Едет колона. У одного чет там задымило. Останавливается. Минута что б понять что это? Другие в колоне понятие не имеют что произошло у его коллеги.может пописить захотел срочно ребёнок и остановился. Пока другие разворачиваются, этот уже огнетушитель использовал. Те оставшиеся 3 от них пользы нету. Автомобиль выгорает за минуты. Выше Саба сказал. Оно так и есть.
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