Отправлено: - 23:02

ACROS:

Я внука не отправляю на Газелях и Альпардах - ОПАСНО, особенно зимой и особенно на Альпардах, да

Цитата:Сейчас в Рудном соревнования, отправляют, даже на кировцах, утрирую.Ну нет в деревнях машин для детей..