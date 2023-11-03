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≡ Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47902
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 03.11.23 - 13:29
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Убийство женщины, сотрудницы полиции, ее супругом, также работавшим в органах внутренних дел, произошло утром 1 ноября в одном из поселков Костанайского района. Труп убитой был обнаружен во дворе ее дома.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26090
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 13:29
#1
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Никогда, такого, небыло... :-o
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
189
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 14:28
#2
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Каких только.... нет в органах, провалена кадровая политика, сидит молчит до поры до времени, чуть что не так сразу теряет челоческий облик, никаких причин быть не может, просто мразь, никто не может лишить жизни человека, если он неадекват гнать начальника нужно вплоть до двд, тогда эти ... будут обращать внимание на личный состав, кто там сидит и.т.д.
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1130
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 14:56
#3
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А ведь сколько раз проводили чистки, аттестации и т.д. А результат налицо
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13496
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 15:37
#4
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Цитата:
Ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей, -

Я его понимаю, но не защищаю. Развод даётся для многих тяжело. Я лично знаком с парнем который покончил с собой из за этого. Детей жалко.
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
40
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 22:11
#5
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И они тоже человеки. И ничто человеческое им не чуждо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 22:19
#6
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Вопрос кто и как проверяет на адекватность и сколько раз в год полицейских, которые периодически убивают своих женщин?
Это не первый случай и не последний.
А ведь у них есть оружие и фактически право на убийство!
Почему не проводятся регулярные психотесты ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21099
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 03.11.23 - 22:23
#7
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Цитата:
111:
Почему не проводятся регулярные психотесты ?

А почему только в полиции? Тут на форуме давно предлагали справку предоставлять )

[Исправлено: maxsaf, 03.11.2023 - 22:24]
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
40
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 03.11.23 - 22:30
#8
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Цитата:
maxsaf:
Тут на форуме давно предлагали справку предоставлять )

Навеяно поисками чёрной кошки в комнате.
Итак.
Мечите бисер перед..., особенно если его у вас нету...
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 03.11.23 - 22:31
#9
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Цитата:
maxsaf:
Тут на форуме давно предлагали справку предоставлять )

Ты смеешься над горем целой семьи, переворачивая все в шутки?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21099
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 03.11.23 - 22:38
#10
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Цитата:
111:
Ты смеешься над горем целой семьи, переворачивая все в шутки?

Ну да, тут ты пожалуй прав, если в семье кто-то со справкой, то наверное это горе. Не буду смеяться. Сочувствую.

[Исправлено: maxsaf, 03.11.2023 - 22:39]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 03.11.23 - 22:39
#11
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Цитата:
111:
Вопрос кто и как проверяет на адекватность и сколько раз в год полицейских, которые периодически убивают своих женщин?

Ну права на вождение транспортным средством, тоже как то выдают некоторым неадекватам - бывает и врачи ошибаются. 8-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6424
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 22:56
#12
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По моим наблюдениям каждый второй чиновник имеет какое-то странное поведение. Например выписывая штраф сотрудник дорожной полиции или госдоходы на глазах меняется, у них повышается настроение, начинают шутить, улыбаться. Понятно, что руководство их похвалит и отсыпит монет, но тем самым причиняя кому-то неприятность уподобляются палачу хохочущий над жертвой. Согласитесь, картина не из приятных...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 03.11.23 - 22:58
#13
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Цитата:
Эл-починно:
Ну права на вождение транспортным средством,

Согласно медицинской комиссии
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13496
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 05.11.23 - 08:52
#14
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Люди, держите себя в руках. Разводитесь? , ну и пускай. Вы только подумайте как детям теперь. В одну секунду они лешились и маму и папу. Травма, жизнь перевёрнута на всегда.
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