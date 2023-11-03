Отправлено: - 22:39

111:

Вопрос кто и как проверяет на адекватность и сколько раз в год полицейских, которые периодически убивают своих женщин?

Цитата:Ну права на вождение транспортным средством, тоже как то выдают некоторым неадекватам - бывает и врачи ошибаются.