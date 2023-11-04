Отправлено: - 13:12

abaika95:

автор хоть бы как тот денисов для вида на собрание какое сходил бы там побрюзжал

abaika95: кароче как всегда собрались для галочки

Цитата:И что? Что то бы изменило ваше мнение в отношении статьи?Там вы тоже не в восторге были, как всегда, чем то недовольны, прям как те бабки на лавочкеЦитата: