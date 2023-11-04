Re: «Лесное мясо» на прилавке Природы - Почему это лето так...

Отправлено: - 07:35

Грибы это моя слабость. почти мясо, рыба. Но это другое) Год был невероятно богатый. И не только в Костанае.

Моя любимая беларусия. Пока ждал целый день самолёт из Астаны ,по работе. , а он прилетает только утром я что б не засохнуть)от скуки. вышел в лес. А там Коровники повсюду. Собрал с ведерко Помыл, почистил, пожарил с сметанкой. Как не когда иду по лесу и не трогаю грибы. Мне их просто никуда столько много. Иду и любуюсь. Эх. Был бы дома, полный багажник набрал бы. Их очень много.