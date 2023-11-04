НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Лесное мясо» на прилавке Природы - Почему это лето так богато грибами и можно ли ждать такого изобилия от года следующего?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47901
«Лесное мясо» на прилавке Природы - Почему это лето так богато грибами и можно ли ждать такого изобилия от года следующего?
Отправлено: 04.11.23 - 09:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любители тихой охоты в этом году оказались необычайно добычливы. И дело не в возросшем мастерстве, а в счастливом совпадении нескольких факторов, которыми воспользовались одни из самых необычных организмов.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1130
Re: «Лесное мясо» на прилавке Природы - Почему это лето так...
Отправлено: 04.11.23 - 09:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будь уверен, придумают! Как это, такие деньжищи и мимо.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19518
Re: «Лесное мясо» на прилавке Природы - Почему это лето так...
Отправлено: 04.11.23 - 11:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лопастник курчавый.
Вкусный наверное.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13492
Re: «Лесное мясо» на прилавке Природы - Почему это лето так...
Отправлено: 05.11.23 - 07:35
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грибы это моя слабость. почти мясо, рыба. Но это другое) Год был невероятно богатый. И не только в Костанае.
Моя любимая беларусия. Пока ждал целый день самолёт из Астаны ,по работе. , а он прилетает только утром я что б не засохнуть)от скуки. вышел в лес. А там Коровники повсюду. Собрал с ведерко Помыл, почистил, пожарил с сметанкой. Как не когда иду по лесу и не трогаю грибы. Мне их просто никуда столько много. Иду и любуюсь. Эх. Был бы дома, полный багажник набрал бы. Их очень много.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13492
Re: «Лесное мясо» на прилавке Природы - Почему это лето так...
Отправлено: 05.11.23 - 07:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати. Не когда не воспринимал шампиньоны, опята и всякие вишенки за грибы. Всегда считал коровники самые мощные грибы. Но когда очень хочется, приходится покупать эти, фу какие то шампиньоны. Аж самому противно произносить это слово. Шампиньоны.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS