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≡ The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона. Дописать её помог искусственный интеллект
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47901
The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона. Дописать её помог искусственный интеллект
Отправлено: 04.11.23 - 13:33
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В 2022 году Пол Маккартни и Ринго Старр завершили работу над Now And Then при помощи самых современных технологий. Пол МАККАРТНИ рассказал, что при помощи искусственного интеллекта им удалось "очистить" голос Джона Леннона, записанный на старой кассете.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
Re: The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона....
Отправлено: 04.11.23 - 13:33
#1
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Что то от дедушек янки..
Какой то бальзам на душу иностранцам..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Re: The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона....
Отправлено: 04.11.23 - 13:36
#2
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Культура гляжу оперативно сработала, только вчера эту новость у нас по ТВ смотрел. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3330
Re: The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона....
Отправлено: 04.11.23 - 13:43
#3
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Цитата:
111:
янки.

А янки при чём? битлы же англичане.даже больше ,они ливерпульцы
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона. Дописать её помог искусственный интеллект
Отправлено: 04.11.23 - 13:44
#4
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Цитата:
saba:
битлы же англичане.даже больше ,они ливерпульцы

Мне без разницы, они же захватывали Америку и индейцев, ну может еще португальские янки..
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1845
Re: The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона....
Отправлено: 04.11.23 - 14:36
#5
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Цитата:
saba:

Очередная провокация.
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
40
Re: The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона....
Отправлено: 04.11.23 - 15:13
#6
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Интересно, конечно. Но это не песня Джона Леннона, вернее песня Джона Леннона, искаженнная, исправленная кем то или чём-то другим.
Это точно также, как то что Иманбек, не есть композитор. А всего лишь орнанжировщик.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Re: The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона....
Отправлено: 04.11.23 - 17:34
#7
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Цитата:
111:
бальзам на душу иностранцам..


Почему только ИМ: - я люблю творчество "битлов", и не только их, но и Крис Нормана, Сьюзи Куатро, Дин Рида, Бобби Орра, Горди Хоу, Бобби Халла, Тони и Фил Эспозито, Герхарда Мюллеоа, Хельценбайна, Грабовски, Оверата, Неескенса, Круиффа, Зепп Майера и многих других - эти люди вне ВРЕМЕНИ и вне ПОЛИТИКИ. Они - КУМИРЫ миллионов.
Впрочем, что то много говорю и морализирую - КОЕ КОМУ - это становиться РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ, но это уже не алекс.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Re: The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона....
Отправлено: 05.11.23 - 00:49
#8
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Цитата:
111:
Мне без разницы, они же захватывали Америку и индейцев, ну может еще португальские янки..

-----Извините меня , но такую тупость не хочу комментировать
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