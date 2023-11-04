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≡ Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47901
Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 12:38
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Если бы все, что обещали нам в посланиях оба президента, выполнялось, то мы давно бы жили лучше шведов. Однако у нас каждое послание чиновники активно обсуждают, разрабатывают программы по выполнению поставленных задач, и все на этом заканчивается. Вот несколько примеров.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 12:38
#1
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Власть наша как тот зять, не кер взять..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3246
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 13:01
#2
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Цитата:
Бесцветное будущее страны


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14431
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 13:07
#3
Комментарий удален модератором.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 13:12
#4
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Цитата:
abaika95:
автор хоть бы как тот денисов для вида на собрание какое сходил бы там побрюзжал

И что? Что то бы изменило ваше мнение в отношении статьи?
Там вы тоже не в восторге были, как всегда, чем то недовольны, прям как те бабки на лавочке :lol:
Цитата:
abaika95: кароче как всегда собрались для галочки
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3330
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 13:45
#5
Комментарий удален модератором.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1845
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 14:33
#6
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Цитата:
Эл-починно:

Когда нечего сказать по сути, начинается обсуждение автора.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19518
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 14:55
#7
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Цитата:
saba:
Прочитал статью и не помню о чём она.


да.....
о будущем страны.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4404
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 20:04
#8
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Народ терпеливо ждёт светлого будущего от очередной смены одного президента вторым, второго третьим и т.д....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3330
Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 21:13
#9
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Ух ты за не понимание автора удалили. Буду знать ещё одно правило форума!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 04.11.23 - 21:40
#10
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Цитата:
bgb:
второго третьим


Пока только: - одного вторым, -до третьего ещё ДОЖИТЬ надо.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Re: Николай ВОРОНИН: Бесцветное будущее страны
Отправлено: 05.11.23 - 00:40
#11
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Цитата:
111:
Власть наша как тот зять, не кер взять..

-----Так помоги власти ? У тебя есть , что сделать ?
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