Re: Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление...

Отправлено: - 11:18

Цитата://Неравнодушным горожанином оказался работник городского пляжа.//



Класс, вот что значит СЛЫШАЩЕЕ государство: - какой то ПРОСТОЙ работяга задрипанного пляжа из Тьму-Таракини в течении пяти минут РЕШИЛ вопрос , аж на 109 миллионов.



Тут целые областные делегации, полные кавалеры орденов Нового Казахстана, Герои Труда, Атамекены, Союзы полеводов и аж сам министр и прочие - в течении уже ТРЁХ месяцев НЕ МОГУТ или НЕ ХОТЯТ решить вопрос о судьбе урожая 2023 года, об обьявлении или необьявлении режима ЧС в сельском хозяйстве, как быть с кредитами, с зависшими по вине государства субсидиями, с семенами на будущий год, с контрабандным российским зерном.



Вот как надо решать вопросы или всё как всегда и просто решается : - замешаны ЧЬИ то интересы ???