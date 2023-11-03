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Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление дна реки Шортанды в Житикаре
Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление дна реки Шортанды в Житикаре
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