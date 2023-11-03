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≡ Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление дна реки Шортанды в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47901
Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление дна реки Шортанды в Житикаре
Отправлено: 03.11.23 - 21:12
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Из них 9 млн тенге пойдет на разработку ПСД. Документ, как сообщили "НГ" управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата костанайской области, будет готов к 31 марта 2024 года.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6424
Re: Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление...
Отправлено: 03.11.23 - 21:12
#1
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За сто лямов пляжный берег можно застелить персидскими коврами и нанять негров с опахалами. Ещё один кладезь для воровства, слишком дорого....
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
40
Re: Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление...
Отправлено: 03.11.23 - 22:09
#2
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Вообще не вопрос. Можно и 209.
Но кто ответит, если все эти деньги уйдут в песок бестолку?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Re: Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление...
Отправлено: 04.11.23 - 11:18
#3
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Цитата://Неравнодушным горожанином оказался работник городского пляжа.//

Класс, вот что значит СЛЫШАЩЕЕ государство: - какой то ПРОСТОЙ работяга задрипанного пляжа из Тьму-Таракини в течении пяти минут РЕШИЛ вопрос , аж на 109 миллионов.

Тут целые областные делегации, полные кавалеры орденов Нового Казахстана, Герои Труда, Атамекены, Союзы полеводов и аж сам министр и прочие - в течении уже ТРЁХ месяцев НЕ МОГУТ или НЕ ХОТЯТ решить вопрос о судьбе урожая 2023 года, об обьявлении или необьявлении режима ЧС в сельском хозяйстве, как быть с кредитами, с зависшими по вине государства субсидиями, с семенами на будущий год, с контрабандным российским зерном.

Вот как надо решать вопросы или всё как всегда и просто решается : - замешаны ЧЬИ то интересы ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
Re: Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление...
Отправлено: 04.11.23 - 11:27
#4
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Даже в деревнях чистят.
А в Костанае как был сплошной плевок вперемежку с мочой и собаками, так и купаются там до сих пор..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Re: Около 109 млн тенге потратят на очистку русла и углубление...
Отправлено: 05.11.23 - 00:38
#5
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Цитата:
111:
А в Костанае как был сплошной плевок вперемежку с мочой и собаками, так и купаются там до сих пор..

-----А что молчишь ?
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