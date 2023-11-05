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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:04
#13381
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Цитата:
abaika95:
пиарятся

Провокаторы, ну таких людей да, хватает..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:04
#13382
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Цитата:
ACROS:
Тоже непонятно: - баранов или граждан страны ?

----Вроде речь идет только о баранах ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:07
#13383
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Цитата:
АшьдваО:
Что кто-то кроме него способен говорить правду?

----Неа , правду только он говорит , из болота.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:09
#13384
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Цитата:
saba:
Посмотрел ради любопытства начало сольного концерта Шамана по Первому каналу.

----Как прекрасно , что у меня телевизора нет !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:11
#13385
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Цитата:
111:
потому что Я Настоящий Мужчина

----А как вы это можете обосновать , что вы----Я Настоящий Мужчина----???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:13
#13386
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Цитата:
abaika95:

Ну мне пиариться незачем, я не блогер-инфлюенсер. Но судя по вашему комментарию, который скорее всего не ваш - оказывается не я один задался вопросом. Как русскому языку присвоить нормальный статус - русскоязычных в КЗ - меньшинство, а как в шахту лезть - так большинство. Поэтому не надо мне рассказывать про вашу скорбь, я ее сам вижу.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:15
#13387
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Цитата:
111:
Я вот как представитель сильного пола, никогда не обижаюсь на какие то комментарии к статьям.

----Правильно , потому что не понимаешь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:17
#13388
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Цитата:
maxsaf:
Да мне вообще все равно на твои планы по смене пола.

------Красиво сказано !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:21
#13389
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Цитата:
111:
Вставай, страна Огромная, вставай на смертный бой!

--------Знатоку истории --- вообще-то -это песня ***Священная война *** :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:22
#13390
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Цитата:
111:
Нас снимали на Узкой какие то непонятные люди..

----Не иначе , как инопланетяне ? :-x :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:23
#13391
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Цитата:
111:
пока посуду моет и варит, потихонечку пишу.

-----А что , запрещает ??? :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:26
#13392
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Цитата:
maxsaf:
А вот не понимаю, нафига нам это нужно знать?

-----Может пора уже программу создать челу ----***Дом - 3***?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:28
#13393
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Цитата:
111:
пока посуду моет и варит,

----А самому помочь слабо ? Посуду помыть , пока готовит? Или не барское это дело ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:28
#13394
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Цитата:
Гога:
А что , запрещает ???

Правильно делает: ляпнет что-то - а ей потом лет семь детей в одиночку тянуть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33469
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:28
#13395
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Цитата:
Гога:
как вы это можете обосновать , что вы----Я Настоящий Мужчина----???

Хех..
Ну это у канадца спрашивай, он просил как Настоящего Мужчину, извиниться перед слабыми и ранимыми..
Я не долго думая и сделал.
Ведь я Настоящий Мужчина!
Тем более сегодня день Настоящих мужчин..

[Исправлено: 111, 05.11.2023 - 00:29]
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