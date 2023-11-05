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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33469
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:04
Цитата:
Провокаторы, ну таких людей да, хватает..
abaika95:
пиарятся
пиарятся
Провокаторы, ну таких людей да, хватает..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:04
Цитата:
----Вроде речь идет только о баранах ?
ACROS:
Тоже непонятно: - баранов или граждан страны ?
Тоже непонятно: - баранов или граждан страны ?
----Вроде речь идет только о баранах ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:07
Цитата:
----Неа , правду только он говорит , из болота.
АшьдваО:
Что кто-то кроме него способен говорить правду?
Что кто-то кроме него способен говорить правду?
----Неа , правду только он говорит , из болота.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:09
Цитата:
----Как прекрасно , что у меня телевизора нет !
saba:
Посмотрел ради любопытства начало сольного концерта Шамана по Первому каналу.
Посмотрел ради любопытства начало сольного концерта Шамана по Первому каналу.
----Как прекрасно , что у меня телевизора нет !
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:11
Цитата:
----А как вы это можете обосновать , что вы----Я Настоящий Мужчина----???
111:
потому что Я Настоящий Мужчина
потому что Я Настоящий Мужчина
----А как вы это можете обосновать , что вы----Я Настоящий Мужчина----???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:13
Цитата:
Ну мне пиариться незачем, я не блогер-инфлюенсер. Но судя по вашему комментарию, который скорее всего не ваш - оказывается не я один задался вопросом. Как русскому языку присвоить нормальный статус - русскоязычных в КЗ - меньшинство, а как в шахту лезть - так большинство. Поэтому не надо мне рассказывать про вашу скорбь, я ее сам вижу.
abaika95:
Ну мне пиариться незачем, я не блогер-инфлюенсер. Но судя по вашему комментарию, который скорее всего не ваш - оказывается не я один задался вопросом. Как русскому языку присвоить нормальный статус - русскоязычных в КЗ - меньшинство, а как в шахту лезть - так большинство. Поэтому не надо мне рассказывать про вашу скорбь, я ее сам вижу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:15
Цитата:
----Правильно , потому что не понимаешь.
111:
Я вот как представитель сильного пола, никогда не обижаюсь на какие то комментарии к статьям.
Я вот как представитель сильного пола, никогда не обижаюсь на какие то комментарии к статьям.
----Правильно , потому что не понимаешь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:17
Цитата:
------Красиво сказано !!!
maxsaf:
Да мне вообще все равно на твои планы по смене пола.
Да мне вообще все равно на твои планы по смене пола.
------Красиво сказано !!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:21
Цитата:
--------Знатоку истории --- вообще-то -это песня ***Священная война ***
111:
Вставай, страна Огромная, вставай на смертный бой!
Вставай, страна Огромная, вставай на смертный бой!
--------Знатоку истории --- вообще-то -это песня ***Священная война ***
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:22
Цитата:
----Не иначе , как инопланетяне ?
111:
Нас снимали на Узкой какие то непонятные люди..
Нас снимали на Узкой какие то непонятные люди..
----Не иначе , как инопланетяне ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:23
Цитата:
-----А что , запрещает ???
111:
пока посуду моет и варит, потихонечку пишу.
пока посуду моет и варит, потихонечку пишу.
-----А что , запрещает ???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:26
Цитата:
-----Может пора уже программу создать челу ----***Дом - 3***?
maxsaf:
А вот не понимаю, нафига нам это нужно знать?
А вот не понимаю, нафига нам это нужно знать?
-----Может пора уже программу создать челу ----***Дом - 3***?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:28
Цитата:
----А самому помочь слабо ? Посуду помыть , пока готовит? Или не барское это дело ?
111:
пока посуду моет и варит,
пока посуду моет и варит,
----А самому помочь слабо ? Посуду помыть , пока готовит? Или не барское это дело ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:28
Цитата:
Правильно делает: ляпнет что-то - а ей потом лет семь детей в одиночку тянуть.
Гога:
А что , запрещает ???
А что , запрещает ???
Правильно делает: ляпнет что-то - а ей потом лет семь детей в одиночку тянуть.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33469
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.23 - 00:28
Цитата:
Хех..
Ну это у канадца спрашивай, он просил как Настоящего Мужчину, извиниться перед слабыми и ранимыми..
Я не долго думая и сделал.
Ведь я Настоящий Мужчина!
Тем более сегодня день Настоящих мужчин..
[Исправлено: 111, 05.11.2023 - 00:29]
Гога:
как вы это можете обосновать , что вы----Я Настоящий Мужчина----???
как вы это можете обосновать , что вы----Я Настоящий Мужчина----???
Хех..
Ну это у канадца спрашивай, он просил как Настоящего Мужчину, извиниться перед слабыми и ранимыми..
Я не долго думая и сделал.
Ведь я Настоящий Мужчина!
Тем более сегодня день Настоящих мужчин..
[Исправлено: 111, 05.11.2023 - 00:29]
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