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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:50
#13366
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А то мне извиняться иногда надоедает.
Ты слаб, но не до такой же ранимой степени..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:50
#13367
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Цитата:
111:
Ты же потом обижаешься?

Это ты потом обижаешься: мою обсуждают, моих обсуждают. А, помогите, всех моих обсудили. Не выставлять не пробовал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:51
#13368
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Цитата:
111:
А то мне извиняться иногда надоедает.

Привыкнешь со временем. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:51
#13369
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Цитата:
maxsaf:
по двадцать два


Сколько не говори ХАЛВА - от этого во рту СЛАЩЕ не станет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:52
#13370
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Цитата:
maxsaf:
если доктор прописал - то наверное надо


?????
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:54
#13371
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Цитата:
111:
Ну чтоб знал

Да я и так знаю, что ты тихонечко тайком выходишь в интернет, чтобы быстренько что-то написать, и опять прикидывается, будто с ней внимательно фильм смотришь. Вышел в туалет - написал, вышел водички попить - написал. Спалила - сковородкой бац, и ты в оффлайне на пару часов :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:55
#13372
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Цитата:
ACROS:
Сколько не говори ХАЛВА - от этого во рту СЛАЩЕ не станет

Щас проверим.

Ключ от шлагбаума :lol:

Ну как, есть изменения
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:56
#13373
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Цитата:
ACROS:
?????

Да вам к психиатру не нужно, поэтому на свой счёт не принимайте.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:02
#13374
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Цитата:
ACROS:
разве могут РАЗДРАЖЁННЫЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОРАЛИСТЫ слагать пазлы и делать какие то выводы ???

А вот теперь у меня сомнения...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:08
#13375
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Цитата:
maxsaf:
вам к психиатру не нужно


Уфффф - спасибо, успокоили, а то уже скорую вызвал.

Цитата:
maxsaf:
теперь у меня сомнения..


"...орешек знания расколим, сомнения прочь..." - что то такое из советского "Фитиля" вроде. Был такой короткий киножурнал перед сеансом в кинотеатрах.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:11
#13376
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Цитата:
ACROS:
у меня сомнения.


Ладно - пописали и пописили на ночь- теперь - спать.
Утром прочитаем какие вы с 111 за ночь наговорили друг-другу комплименты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:12
#13377
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Цитата:
ACROS:
Утром прочитаем какие вы с 111

Я фильм смотрю, писать не особо получится
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:18
#13378
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Да и оставаться с какими то соплежуями, которые то обижаются, то потом жалуются, как то тоже не с руки..
Посмотрим..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:21
#13379
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Цитата:
111:
Я фильм смотрю, писать не особо получится

"Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, сковородка башка попадет... " (С)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14429
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:48
#13380
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мой комент в ветке про харченко удалили-справедливо

НО
раз во флуде разрешено пока свое мнение по тому или иному вопросу
тау вот на вопрос МАКСа из КАНАДЫ как так вышло что у нас в темиртау шахтеров погибло столько таких то и таких-(по нац. признаку)
хочу ответить тут (надеюсь редакция поймет что это не оскорбление и не выяснение отношений)


"пока вся страна скорбела о погибших шахтерах скоты (по другому не могу сказать) что внутри что вне страны сидели и вели подсчет по национальную признаку сколько погибло этих а сколько тех, сравнивали-кто то ржал кто то гордился что именно их нации погибло либо больше либо меньше, пиарятся на крови, уроды что с них взять"
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