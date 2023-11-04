Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:50
А то мне извиняться иногда надоедает.
Ты слаб, но не до такой же ранимой степени..
Ты слаб, но не до такой же ранимой степени..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:50
Цитата:
Это ты потом обижаешься: мою обсуждают, моих обсуждают. А, помогите, всех моих обсудили. Не выставлять не пробовал?
111:
Ты же потом обижаешься?
Ты же потом обижаешься?
Это ты потом обижаешься: мою обсуждают, моих обсуждают. А, помогите, всех моих обсудили. Не выставлять не пробовал?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:51
Цитата:
Привыкнешь со временем.
111:
А то мне извиняться иногда надоедает.
А то мне извиняться иногда надоедает.
Привыкнешь со временем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:51
Цитата:
Сколько не говори ХАЛВА - от этого во рту СЛАЩЕ не станет.
maxsaf:
по двадцать два
по двадцать два
Сколько не говори ХАЛВА - от этого во рту СЛАЩЕ не станет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:52
Цитата:
?????
maxsaf:
если доктор прописал - то наверное надо
если доктор прописал - то наверное надо
?????
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:54
Цитата:
Да я и так знаю, что ты тихонечко тайком выходишь в интернет, чтобы быстренько что-то написать, и опять прикидывается, будто с ней внимательно фильм смотришь. Вышел в туалет - написал, вышел водички попить - написал. Спалила - сковородкой бац, и ты в оффлайне на пару часов
111:
Ну чтоб знал
Ну чтоб знал
Да я и так знаю, что ты тихонечко тайком выходишь в интернет, чтобы быстренько что-то написать, и опять прикидывается, будто с ней внимательно фильм смотришь. Вышел в туалет - написал, вышел водички попить - написал. Спалила - сковородкой бац, и ты в оффлайне на пару часов
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:55
Цитата:
Щас проверим.
Ключ от шлагбаума
Ну как, есть изменения
ACROS:
Сколько не говори ХАЛВА - от этого во рту СЛАЩЕ не станет
Сколько не говори ХАЛВА - от этого во рту СЛАЩЕ не станет
Щас проверим.
Ключ от шлагбаума
Ну как, есть изменения
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 22:56
Цитата:
Да вам к психиатру не нужно, поэтому на свой счёт не принимайте.
ACROS:
?????
?????
Да вам к психиатру не нужно, поэтому на свой счёт не принимайте.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:02
Цитата:
А вот теперь у меня сомнения...
ACROS:
разве могут РАЗДРАЖЁННЫЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОРАЛИСТЫ слагать пазлы и делать какие то выводы ???
разве могут РАЗДРАЖЁННЫЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОРАЛИСТЫ слагать пазлы и делать какие то выводы ???
А вот теперь у меня сомнения...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:08
Цитата:
Уфффф - спасибо, успокоили, а то уже скорую вызвал.
Цитата:
"...орешек знания расколим, сомнения прочь..." - что то такое из советского "Фитиля" вроде. Был такой короткий киножурнал перед сеансом в кинотеатрах.
maxsaf:
вам к психиатру не нужно
вам к психиатру не нужно
Уфффф - спасибо, успокоили, а то уже скорую вызвал.
Цитата:
maxsaf:
теперь у меня сомнения..
теперь у меня сомнения..
"...орешек знания расколим, сомнения прочь..." - что то такое из советского "Фитиля" вроде. Был такой короткий киножурнал перед сеансом в кинотеатрах.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:11
Цитата:
Ладно - пописали и пописили на ночь- теперь - спать.
Утром прочитаем какие вы с 111 за ночь наговорили друг-другу комплименты.
ACROS:
у меня сомнения.
у меня сомнения.
Ладно - пописали и пописили на ночь- теперь - спать.
Утром прочитаем какие вы с 111 за ночь наговорили друг-другу комплименты.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:12
Цитата:
Я фильм смотрю, писать не особо получится
ACROS:
Утром прочитаем какие вы с 111
Утром прочитаем какие вы с 111
Я фильм смотрю, писать не особо получится
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:18
Да и оставаться с какими то соплежуями, которые то обижаются, то потом жалуются, как то тоже не с руки..
Посмотрим..
Посмотрим..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:21
Цитата:
"Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, сковородка башка попадет... " (С)
111:
Я фильм смотрю, писать не особо получится
Я фильм смотрю, писать не особо получится
"Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, сковородка башка попадет... " (С)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14429
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 23:48
мой комент в ветке про харченко удалили-справедливо
НО
раз во флуде разрешено пока свое мнение по тому или иному вопросу
тау вот на вопрос МАКСа из КАНАДЫ как так вышло что у нас в темиртау шахтеров погибло столько таких то и таких-(по нац. признаку)
хочу ответить тут (надеюсь редакция поймет что это не оскорбление и не выяснение отношений)
"пока вся страна скорбела о погибших шахтерах скоты (по другому не могу сказать) что внутри что вне страны сидели и вели подсчет по национальную признаку сколько погибло этих а сколько тех, сравнивали-кто то ржал кто то гордился что именно их нации погибло либо больше либо меньше, пиарятся на крови, уроды что с них взять"
НО
раз во флуде разрешено пока свое мнение по тому или иному вопросу
тау вот на вопрос МАКСа из КАНАДЫ как так вышло что у нас в темиртау шахтеров погибло столько таких то и таких-(по нац. признаку)
хочу ответить тут (надеюсь редакция поймет что это не оскорбление и не выяснение отношений)
"пока вся страна скорбела о погибших шахтерах скоты (по другому не могу сказать) что внутри что вне страны сидели и вели подсчет по национальную признаку сколько погибло этих а сколько тех, сравнивали-кто то ржал кто то гордился что именно их нации погибло либо больше либо меньше, пиарятся на крови, уроды что с них взять"
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать