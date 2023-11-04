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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:15
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:25
Цитата:
Надо же, как в Казахстане народ жиреет то просто на глазах.
Просто интересно даже стало, что же не плебейское у нас Акрос ест?
Кстати солянку в Ресторанах на востоке германии (очень вкусную) правда не из вчерашних продуктов, как у некоторых, всё ещё предлагают по приемлемой цене. Люди, вполне себе приличные и на приличных машинах приезжают, заказывают.
ACROS:
пицца, бутеры, солянка и прочее
пицца, бутеры, солянка и прочее
Надо же, как в Казахстане народ жиреет то просто на глазах.
Просто интересно даже стало, что же не плебейское у нас Акрос ест?
Кстати солянку в Ресторанах на востоке германии (очень вкусную) правда не из вчерашних продуктов, как у некоторых, всё ещё предлагают по приемлемой цене. Люди, вполне себе приличные и на приличных машинах приезжают, заказывают.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:25
Цитата:
Цитата:
Я плачу!
Деликатно.
Только для тонких и чуствительных натур.
АшьдваО:
[Исправлено: Домовенок, 04.11.2023 - 21:11]
[Исправлено: Домовенок, 04.11.2023 - 21:11]
Цитата:
АшьдваО:
[Исправлено: Домовенок, 04.11.2023 - 21:11]
[Исправлено: Домовенок, 04.11.2023 - 21:11]
Я плачу!
Деликатно.
Только для тонких и чуствительных натур.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:26
Комментарий удален модератором.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:37
Цитата:
А вы что в Казахстане живёте, что бы судить ЖИРЕЮТ тут или не жиреют ?- вы вроде УДРАЛИ отсюда, не так ли ??
Плебейское - это не Я написал, а ваш напарник успевший добежать до канадской границе Макс - глаза пошире откройте.
Я и не говорил что СЕГОДНЯ готовят из вчерашних продуктов- это из истории приготовления блюд - тоже глаза ПОШИРЕ откройте и хоть ЧИТАЙТЕ про что пишут.
Я понимаю, вашу неприязнь ко мне - но, давайте как то обьективно что ли: - мухи - вам, котлеты-мне.
Эл-починно:
в Казахстане народ жиреет то просто на глазах
в Казахстане народ жиреет то просто на глазах
А вы что в Казахстане живёте, что бы судить ЖИРЕЮТ тут или не жиреют ?- вы вроде УДРАЛИ отсюда, не так ли ??
Плебейское - это не Я написал, а ваш напарник успевший добежать до канадской границе Макс - глаза пошире откройте.
Я и не говорил что СЕГОДНЯ готовят из вчерашних продуктов- это из истории приготовления блюд - тоже глаза ПОШИРЕ откройте и хоть ЧИТАЙТЕ про что пишут.
Я понимаю, вашу неприязнь ко мне - но, давайте как то обьективно что ли: - мухи - вам, котлеты-мне.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:45
Цитата:
Это с чего вдруг. Да позиции по жизни разные, но о неприязни речи и близко не было.
Так что вы там сами свои муху от ваших же котлет и отделяйте. Я лишь на ваш комментарий
Цитата:
ответил
ACROS:
Я понимаю, вашу неприязнь ко мне
Я понимаю, вашу неприязнь ко мне
Это с чего вдруг. Да позиции по жизни разные, но о неприязни речи и близко не было.
Так что вы там сами свои муху от ваших же котлет и отделяйте. Я лишь на ваш комментарий
Цитата:
ACROS: Все ходовые блюда, наверное и есть ПЛЕБЕЙСКИЕ - пицца, бутеры, солянка и прочее - приготовленные из вчерашних оставшихся недоеденных продуктов у бедняков.
ответил
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:55
Цитата:
Не радуйтесь: - нет конечно не ответили, вернее - мимо ответили: - ещё раз глаза ПОШИРЕ откройте:
Цитата:
Приношу свои извинения Максу: - это не Макс писал, а Гога.
Эл-починно:
ответил
ответил
Не радуйтесь: - нет конечно не ответили, вернее - мимо ответили: - ещё раз глаза ПОШИРЕ откройте:
Цитата:
Гога: Как то все по плебейски ? А где изыски ?
Приношу свои извинения Максу: - это не Макс писал, а Гога.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 22:29
Цитата:
Да вы прикалываетесь? куда мне столько
ACROS:
Приношу свои извинения Максу
Приношу свои извинения Максу
Да вы прикалываетесь? куда мне столько
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:09
Цитата:
---Так вроде это я написал ?
ACROS:
Плебейское - это не Я написал, а ваш напарник
Плебейское - это не Я написал, а ваш напарник
---Так вроде это я написал ?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:11
Цитата:
----Принимай , на будущее
maxsaf:
куда мне столько
куда мне столько
----Принимай , на будущее
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:17
Цитата:
Хорошего МНОГО не бывает: - и в вашей жизни должно быть хоть ЧТО то хорошее.
maxsaf:
куда мне столько
куда мне столько
Хорошего МНОГО не бывает: - и в вашей жизни должно быть хоть ЧТО то хорошее.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:24
Цитата:
Да ради бога, лишь бы потом не говорили, что я тут всех извиняться заставляю
ACROS:
Хорошего МНОГО не бывает
Хорошего МНОГО не бывает
Да ради бога, лишь бы потом не говорили, что я тут всех извиняться заставляю
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:31
Цитата:
Настоящие мужчины сами об этом догадываются!
Чтоб извиниться вовремя.
maxsaf:
лишь бы потом не говорили, что я тут всех извиняться заставляю
лишь бы потом не говорили, что я тут всех извиняться заставляю
Настоящие мужчины сами об этом догадываются!
Чтоб извиниться вовремя.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:45
Цитата:
А те, которым надо напоминать, которые с опозданием - те чё, не настоящие?
111:
Настоящие мужчины сами об этом догадываются! Чтоб извиниться вовремя.
Настоящие мужчины сами об этом догадываются! Чтоб извиниться вовремя.
А те, которым надо напоминать, которые с опозданием - те чё, не настоящие?
-
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