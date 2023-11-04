НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 150 из 150«1...148149150
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
40
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:15
#2236
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:25
#2237
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
пицца, бутеры, солянка и прочее

Надо же, как в Казахстане народ жиреет то просто на глазах. :lol:
Просто интересно даже стало, что же не плебейское у нас Акрос ест?
Кстати солянку в Ресторанах на востоке германии (очень вкусную) правда не из вчерашних продуктов, как у некоторых, всё ещё предлагают по приемлемой цене. Люди, вполне себе приличные и на приличных машинах приезжают, заказывают. :lol:
Профайл
А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
40
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:25
#2238
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АшьдваО:
[Исправлено: Домовенок, 04.11.2023 - 21:11]

Цитата:
АшьдваО:
[Исправлено: Домовенок, 04.11.2023 - 21:11]

Я плачу!
Деликатно.
Только для тонких и чуствительных натур.

Профайл
А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
40
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:26
#2239
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:37
#2240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
в Казахстане народ жиреет то просто на глазах


А вы что в Казахстане живёте, что бы судить ЖИРЕЮТ тут или не жиреют ?- вы вроде УДРАЛИ отсюда, не так ли ??

Плебейское - это не Я написал, а ваш напарник успевший добежать до канадской границе Макс - глаза пошире откройте.

Я и не говорил что СЕГОДНЯ готовят из вчерашних продуктов- это из истории приготовления блюд - тоже глаза ПОШИРЕ откройте и хоть ЧИТАЙТЕ про что пишут.

Я понимаю, вашу неприязнь ко мне - но, давайте как то обьективно что ли: - мухи - вам, котлеты-мне.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:45
#2241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Я понимаю, вашу неприязнь ко мне

Это с чего вдруг. Да позиции по жизни разные, но о неприязни речи и близко не было.
Так что вы там сами свои муху от ваших же котлет и отделяйте. Я лишь на ваш комментарий
Цитата:
ACROS: Все ходовые блюда, наверное и есть ПЛЕБЕЙСКИЕ - пицца, бутеры, солянка и прочее - приготовленные из вчерашних оставшихся недоеденных продуктов у бедняков.

ответил :-P
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 21:55
#2242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
ответил :-P


Не радуйтесь: - нет конечно не ответили, вернее - мимо ответили: - ещё раз глаза ПОШИРЕ откройте:
Цитата:
Гога: Как то все по плебейски ? А где изыски ?


Приношу свои извинения Максу: - это не Макс писал, а Гога.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 22:29
#2243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Приношу свои извинения Максу

Да вы прикалываетесь? :lol: куда мне столько :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8990
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:09
#2244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Плебейское - это не Я написал, а ваш напарник

---Так вроде это я написал ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8990
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:11
#2245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
куда мне столько

----Принимай , на будущее ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:17
#2246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
куда мне столько


Хорошего МНОГО не бывает: - и в вашей жизни должно быть хоть ЧТО то хорошее.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:24
#2247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Хорошего МНОГО не бывает

Да ради бога, лишь бы потом не говорили, что я тут всех извиняться заставляю :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:31
#2248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
лишь бы потом не говорили, что я тут всех извиняться заставляю

Настоящие мужчины сами об этом догадываются!
Чтоб извиниться вовремя.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 23:45
#2249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Настоящие мужчины сами об этом догадываются! Чтоб извиниться вовремя.

А те, которым надо напоминать, которые с опозданием - те чё, не настоящие? 8-)
Профайл
Страница 150 из 150«1...148149150
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS