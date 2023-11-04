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≡ Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47901
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 15:11
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Сто лет никуда не ходили компанией. Летние путешествия, дача, шашлыки на природе - все это здорово отвлекало от посиделок в кафе и ресторанчиках. Но вот пришли дожди и холода, захотелось других радостей. Пообщаться в уютном месте, вкусно поесть и, может, даже слегка выпить чего-нибудь интересного. Вроде все эти «ингредиенты» включал наш визит в городское кафе (так на вывеске) «Публика».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33467
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 22:26
#15
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Цитата:
ACROS:
снято как то всё по жайски;

Снято да, не ахти конечно, она как то над, снимала, хотя бы чуть вбок бы
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 22:32
#16
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Цитата:
111:
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной

Вот это вот и есть наверное плебейская еда? пару кусочков мяса украшеные луком, красный соус, неизвестного происхождения. пирамидка из риса, комок капусты и почти высохший кусочек огурца до кучи. :lol:

ПС - рюмки не хватает! 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2023 - 22:35]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 22:34
#17
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Цитата:
111:
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной


Чувствуется рука знатока кухни- значит тем более надо пригласить ГОЛОДНУЮ на бизнес-обед, желательно - ночно

Цитата:
Эл-починно:
Нет в статье сумма около 30-ти тыс. на троих.


С суммой да- всё правильно, но в статье вообще нет слова о СОЛЯНКЕ. Этого блюда и в меню у них нет, вроде.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2711
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 22:36
#18
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Цитата:
ACROS:
но в статье вообще нет слова о СОЛЯНКЕ

Ну Вы же можете сложить пазлы из комментариев из разных статей, я больше чем уверен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33467
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 22:58
#19
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - рюмки не хватает!

Это халяль заведение, тут это запрещено, даже пиво
И курить нельзя

[Исправлено: 111, 04.11.2023 - 22:59]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:00
#20
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Цитата:
Эл-починно:
Вы же можете сложить пазлы


Конешно, могу, вернее раньше мог - впрочем сомнения гложат меня - разве могут РАЗДРАЖЁННЫЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОРАЛИСТЫ слагать пазлы и делать какие то выводы ???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:01
#21
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Цитата:
111:
Это халяль заведение

Ага, свиноляляль, судя по шашлыку. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33467
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:03
#22
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Цитата:
maxsaf:
Ага, свиноляляль,

И моя сестра бульбашка держит и режет баранов, но сами они при этом баранину не едят от слова совсем..
Только для казахов.
Тут ровно тоже самое.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:08
#23
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Цитата:
111:
И моя сестра бульбашка держит и режет баранов, но сами они при этом баранину не едят от слова совсем.. Только для казахов. Тут ровно тоже самое.

А чё им мешает держать спиртное, не для себя. Или это другое? Свинина, если не для себя - халяль, а спиртное не для себя - харам? Чё за бред?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33467
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:10
#24
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Цитата:
maxsaf:
чё им мешает держать спиртное, не для себя.

Таковы правила.
И все, кто туда ездит, а ехать покушать километров 40 надо отмотать, именно за это и ценят это заведение..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:18
#25
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Цитата:
111:
Таковы правила.

Ну так эти правила - это их внутренние, самодеятельность, а ни какой не харам, или чё там они пытаются соблюдать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:19
#26
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Цитата:
111:
именно за это и ценят это заведение..

За свинину без водки?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8990
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:24
#27
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Цитата:
maxsaf:
воре нельзя спиртные напитки толпой распивать во время трапезы?

-----Можно , только фотки не надо выставлять ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21094
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:28
#28
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Цитата:
Гога:
Можно , только фотки не надо выставлять

А если выставил, то чё будет?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8990
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:29
#29
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Цитата:
111:
Таковы правила.

-----Какие то правила ----двуличные ? Или все таки - главное - прибыль ? И никаких правил ?
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