Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47901
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 15:11
Сто лет никуда не ходили компанией. Летние путешествия, дача, шашлыки на природе - все это здорово отвлекало от посиделок в кафе и ресторанчиках. Но вот пришли дожди и холода, захотелось других радостей. Пообщаться в уютном месте, вкусно поесть и, может, даже слегка выпить чего-нибудь интересного. Вроде все эти «ингредиенты» включал наш визит в городское кафе (так на вывеске) «Публика».
Читать новость
Читать новость
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 22:26
Цитата:
Снято да, не ахти конечно, она как то над, снимала, хотя бы чуть вбок бы
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной
ACROS:
снято как то всё по жайски;
снято как то всё по жайски;
Снято да, не ахти конечно, она как то над, снимала, хотя бы чуть вбок бы
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 22:32
Цитата:
Вот это вот и есть наверное плебейская еда? пару кусочков мяса украшеные луком, красный соус, неизвестного происхождения. пирамидка из риса, комок капусты и почти высохший кусочек огурца до кучи.
ПС - рюмки не хватает!
[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2023 - 22:35]
111:
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной
Вот это вот и есть наверное плебейская еда? пару кусочков мяса украшеные луком, красный соус, неизвестного происхождения. пирамидка из риса, комок капусты и почти высохший кусочек огурца до кучи.
ПС - рюмки не хватает!
[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2023 - 22:35]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5135
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 22:34
Цитата:
Чувствуется рука знатока кухни- значит тем более надо пригласить ГОЛОДНУЮ на бизнес-обед, желательно - ночно
Цитата:
С суммой да- всё правильно, но в статье вообще нет слова о СОЛЯНКЕ. Этого блюда и в меню у них нет, вроде.
111:
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной
Это вот свининый щящлык в азербайджанской шаурмячной
Чувствуется рука знатока кухни- значит тем более надо пригласить ГОЛОДНУЮ на бизнес-обед, желательно - ночно
Цитата:
Эл-починно:
Нет в статье сумма около 30-ти тыс. на троих.
Нет в статье сумма около 30-ти тыс. на троих.
С суммой да- всё правильно, но в статье вообще нет слова о СОЛЯНКЕ. Этого блюда и в меню у них нет, вроде.
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 22:36
Цитата:
Ну Вы же можете сложить пазлы из комментариев из разных статей, я больше чем уверен.
ACROS:
но в статье вообще нет слова о СОЛЯНКЕ
но в статье вообще нет слова о СОЛЯНКЕ
Ну Вы же можете сложить пазлы из комментариев из разных статей, я больше чем уверен.
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 22:58
Цитата:
Это халяль заведение, тут это запрещено, даже пиво
И курить нельзя
[Исправлено: 111, 04.11.2023 - 22:59]
Эл-починно:
ПС - рюмки не хватает!
ПС - рюмки не хватает!
Это халяль заведение, тут это запрещено, даже пиво
И курить нельзя
[Исправлено: 111, 04.11.2023 - 22:59]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5135
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:00
Цитата:
Конешно, могу, вернее раньше мог - впрочем сомнения гложат меня - разве могут РАЗДРАЖЁННЫЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОРАЛИСТЫ слагать пазлы и делать какие то выводы ???
Эл-починно:
Вы же можете сложить пазлы
Вы же можете сложить пазлы
Конешно, могу, вернее раньше мог - впрочем сомнения гложат меня - разве могут РАЗДРАЖЁННЫЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОРАЛИСТЫ слагать пазлы и делать какие то выводы ???
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:01
Цитата:
Ага, свиноляляль, судя по шашлыку.
111:
Это халяль заведение
Это халяль заведение
Ага, свиноляляль, судя по шашлыку.
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:03
Цитата:
И моя сестра бульбашка держит и режет баранов, но сами они при этом баранину не едят от слова совсем..
Только для казахов.
Тут ровно тоже самое.
maxsaf:
Ага, свиноляляль,
Ага, свиноляляль,
И моя сестра бульбашка держит и режет баранов, но сами они при этом баранину не едят от слова совсем..
Только для казахов.
Тут ровно тоже самое.
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:08
Цитата:
А чё им мешает держать спиртное, не для себя. Или это другое? Свинина, если не для себя - халяль, а спиртное не для себя - харам? Чё за бред?
111:
И моя сестра бульбашка держит и режет баранов, но сами они при этом баранину не едят от слова совсем.. Только для казахов. Тут ровно тоже самое.
И моя сестра бульбашка держит и режет баранов, но сами они при этом баранину не едят от слова совсем.. Только для казахов. Тут ровно тоже самое.
А чё им мешает держать спиртное, не для себя. Или это другое? Свинина, если не для себя - халяль, а спиртное не для себя - харам? Чё за бред?
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:10
Цитата:
Таковы правила.
И все, кто туда ездит, а ехать покушать километров 40 надо отмотать, именно за это и ценят это заведение..
maxsaf:
чё им мешает держать спиртное, не для себя.
чё им мешает держать спиртное, не для себя.
Таковы правила.
И все, кто туда ездит, а ехать покушать километров 40 надо отмотать, именно за это и ценят это заведение..
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:18
Цитата:
Ну так эти правила - это их внутренние, самодеятельность, а ни какой не харам, или чё там они пытаются соблюдать.
111:
Таковы правила.
Таковы правила.
Ну так эти правила - это их внутренние, самодеятельность, а ни какой не харам, или чё там они пытаются соблюдать.
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:19
Цитата:
За свинину без водки?
111:
именно за это и ценят это заведение..
именно за это и ценят это заведение..
За свинину без водки?
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:24
Цитата:
-----Можно , только фотки не надо выставлять
maxsaf:
воре нельзя спиртные напитки толпой распивать во время трапезы?
воре нельзя спиртные напитки толпой распивать во время трапезы?
-----Можно , только фотки не надо выставлять
Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе в Костанае стало обедом неоправдавшихся надежд
Отправлено: 04.11.23 - 23:28
Цитата:
А если выставил, то чё будет?
Гога:
Можно , только фотки не надо выставлять
Можно , только фотки не надо выставлять
А если выставил, то чё будет?
Re: Не та мы, похоже, публика - Почему посещение городского кафе...
Отправлено: 04.11.23 - 23:29
Цитата:
-----Какие то правила ----двуличные ? Или все таки - главное - прибыль ? И никаких правил ?
111:
Таковы правила.
Таковы правила.
-----Какие то правила ----двуличные ? Или все таки - главное - прибыль ? И никаких правил ?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
|Зарегистрированные пользователи: ОГПУ
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать