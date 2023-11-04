Отправлено: - 23:08

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И моя сестра бульбашка держит и режет баранов, но сами они при этом баранину не едят от слова совсем.. Только для казахов. Тут ровно тоже самое.

Цитата:А чё им мешает держать спиртное, не для себя. Или это другое? Свинина, если не для себя - халяль, а спиртное не для себя - харам? Чё за бред?