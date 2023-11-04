Отправлено: - 21:45

ACROS:

Я понимаю, вашу неприязнь ко мне

ACROS: Все ходовые блюда, наверное и есть ПЛЕБЕЙСКИЕ - пицца, бутеры, солянка и прочее - приготовленные из вчерашних оставшихся недоеденных продуктов у бедняков.

Цитата:Это с чего вдруг. Да позиции по жизни разные, но о неприязни речи и близко не было.Так что вы там сами свои муху от ваших же котлет и отделяйте. Я лишь на ваш комментарийЦитата:ответил