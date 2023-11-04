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≡ "Тобол" завоевал Кубок Казахстана и вышел в Лигу Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47901
"Тобол" завоевал Кубок Казахстана и вышел в Лигу Европы
Отправлено: 04.11.23 - 23:22
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"Тобол" обыграл "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана по футболу. Решающая встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу костанайского клуба.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8990
Re: "Тобол" завоевал Кубок Казахстана и вышел в Лигу...
Отправлено: 04.11.23 - 23:22
#1
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