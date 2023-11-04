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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33454
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 19:45
#2221
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Цитата:
maxsaf:
А ты -

А ты, а ты сам, а вот ты.....
Задыхаешься что ли?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21069
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 19:53
#2222
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Цитата:
111:
Задыхаешься что ли?

Нет, со мной все в порядке. С чего ты решил?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33454
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 19:57
#2223
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Цитата:
maxsaf:
Нет, со мной все в порядке. С чего ты решил?

А тыкаешь постоянно..
Думал захлебываешься что ли..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3328
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 20:13
#2224
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Цитата:
111:
Ты русский не можешь выучить,

Он же нерусский(особая национальность о которой узнаёшь только в России)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3328
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 20:21
#2225
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Вам не кажется, что к нам вернулось его величество разнообразие ников? Опять будем наблюдать страницы с красными полосками постоянно?
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А
* АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
31
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 20:28
#2226
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