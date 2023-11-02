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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26090
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.11.23 - 20:17
#8626
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Инкассаторы, приехали в Сберкассу.
То ли - привезли, то ли хотят -
вывезти - деньги... :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3677
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.11.23 - 23:46
#8627
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Как развлекаешься, Драк?
Поди по клубам ходишь
Гоу-гоу наслаждаешься :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3677
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.11.23 - 15:31
#8628
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Для тех, кто не знает, что такое "точёная фигура"
Ну, а рядом, видимо, для контраста, три музыкальные тушки :lol:

Бейонсе "Безумно влюблена!
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