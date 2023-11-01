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≡ "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47900
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
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Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5111
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 03.11.23 - 14:49
#75
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Цитата:
saba:
виртуальная ненависть к одному человеку, чтобы желать плохого целому двору


Ну, да и вы это заметили: - какая то ЗВЕРИНАЯ ненависть, аж с клыков слюни капают.
Не само обсуждение, а именно НЕНАВИСТЬ- в каждом слове, в каждой букве, даже в тоне высказывании.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8985
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 03.11.23 - 16:11
#76
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Цитата:
111:
А, вот он же я, со стороны судьи..

------В упор тебя не вижу ? Как всегда скрылся за широкой спиной ...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33439
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 03.11.23 - 17:02
#77
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Цитата:
Гога:
В упор тебя не вижу ? Как всегда скрылся за широкой спиной ...

Если я фото делаю, как ты меня увидишь?
Я же говорю, делал работу журналиста.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19518
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 03.11.23 - 17:11
#78
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Цитата:
Гога:
------В упор тебя не вижу ?


главный ,которого ты ищешь, второй справа, смеется.
видать весельчак.
он же свои фотки тут на форуме каждый день почти выставляет.
даже видео с ним было в первой статье про насос тут,
"как зажжужит, наливаем из пятилитровки".

[Исправлено: alex_60, 03.11.2023 - 17:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33439
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 04.11.23 - 12:37
#79
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Ну так что замолчали?
Надо же говорить хоть что то, обязательно плохое..
О том, как население само, пусть и не профессионально, но пытается решать свои проблемы, без разного рода баев, султанов, хозяев..
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
22
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 04.11.23 - 15:21
#80
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Одно ясно. Конфликт возник от того что:
Жильцы, осознав, что они (по мнению здесь кем то озвученным) не твари дрожащие, а кто-то там еще(?) решили нагнуть бизнес имеющим несчастье быть в их доме, на сумму которую они сами назначат.
Аргумент, почему(?), никому из них в голову не пришёл.
Тогда если так, то это правило, или закон должен соблюдаться для всех квартиросдатчиков и прочих нуворишей. Везде и всегда.
Или не соблюдаться нигде.
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