Отправлено: - 14:07

АшьдваО:

Я так понял вашу неуверенность, в том что "стишки" могут когда-либо превратиться в стихи?

АшьдваО:



Например, есть малоизвестный, но перспективный жанр, который называется "цитирую цытаты которые цитировал когда цытировал цытаты" Попытайте здесь свои силы.

Цитата:Превращайте, кто или что мешает?Цитата:Порожняк то, не гоните пожалуйста, цитировал и буду цитировать