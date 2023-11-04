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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:32
Цитата:
Цитата:
Всем позитивных и удачных выходных друзья, зажигаем!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Здесь:
В ожидании стишков или стихов! Давай дружище жги и зажигай!
[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:34]
[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:40]
[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:41]
АшьдваО:
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...
Цитата:
Kairat stayer:
Стишок, а не стих .
Стишок, а не стих .
Всем позитивных и удачных выходных друзья, зажигаем!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Здесь:
В ожидании стишков или стихов! Давай дружище жги и зажигай!
[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:34]
[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:40]
[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:41]
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:36
Цитата:
не катит.
в хокку должно быть три строки.
Kairat stayer:
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
не катит.
в хокку должно быть три строки.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:40
Цитата:
Не вопрос, напишем три строки, внеся коррективы.
Как говорят грамотеи, спасибо - исправили!
alex_60:
не катит.
в хокку должно быть три строки.
не катит.
в хокку должно быть три строки.
Не вопрос, напишем три строки, внеся коррективы.
Как говорят грамотеи, спасибо - исправили!
А
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.10.23
- Сообщений:
- 22
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 13:33
Цитата:
Цитата:
Я так понял вашу неуверенность, в том что "стишки" могут когда-либо превратиться в стихи?
Но вы не огорчайтесь, есть ещё возможность попробовать себя в других жанрах.
Например, есть малоизвестный, но перспективный жанр, который называется "цитирую цытаты которые цитировал когда цытировал цытаты"
Попытайте здесь свои силы.
Kairat stayer: Стишок, а не стих
Цитата:
Kairat stayer:
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Я так понял вашу неуверенность, в том что "стишки" могут когда-либо превратиться в стихи?
Но вы не огорчайтесь, есть ещё возможность попробовать себя в других жанрах.
Например, есть малоизвестный, но перспективный жанр, который называется "цитирую цытаты которые цитировал когда цытировал цытаты"
Попытайте здесь свои силы.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:07
Цитата:
Превращайте, кто или что мешает?Цитата:
Порожняк то, не гоните пожалуйста, цитировал и буду цитировать .
АшьдваО:
Я так понял вашу неуверенность, в том что "стишки" могут когда-либо превратиться в стихи?
Я так понял вашу неуверенность, в том что "стишки" могут когда-либо превратиться в стихи?
Превращайте, кто или что мешает?Цитата:
АшьдваО:
Например, есть малоизвестный, но перспективный жанр, который называется "цитирую цытаты которые цитировал когда цытировал цытаты" Попытайте здесь свои силы.
Например, есть малоизвестный, но перспективный жанр, который называется "цитирую цытаты которые цитировал когда цытировал цытаты" Попытайте здесь свои силы.
Порожняк то, не гоните пожалуйста, цитировал и буду цитировать .
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:23
Цитата:
с какой целью порожняк будете цитировать?
Kairat stayer:
Порожняк то, не гоните пожалуйста, цитировал и буду цитировать
Порожняк то, не гоните пожалуйста, цитировал и буду цитировать
с какой целью порожняк будете цитировать?
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:37
Цитата:
Цитировать буду по происшествию времени,
потом, как ты указал выше,
в жанре хокку, в три строчки!
Ох, какой он важный -
водяной, водяной, водяной,
как малюсенький бумажный .
[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 14:40]
alex_60:
с какой целью порожняк будете цитировать?
с какой целью порожняк будете цитировать?
Цитировать буду по происшествию времени,
потом, как ты указал выше,
в жанре хокку, в три строчки!
Ох, какой он важный -
водяной, водяной, водяной,
как малюсенький бумажный .
[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 14:40]
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:42
Неужели Филип Филиппович вернулся .
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:46
Цитата:
Лучше было бы так:
Ох, какой он важный,
как малюсеньки бумажный -
водяной, водяной, водяной!
Kairat stayer:
Ох, какой он важный -
водяной, водяной, водяной,
как малюсенький бумажный .
Ох, какой он важный -
водяной, водяной, водяной,
как малюсенький бумажный .
Лучше было бы так:
Ох, какой он важный,
как малюсеньки бумажный -
водяной, водяной, водяной!
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:48
Цитата:
что то на Нм ни букв ,ни лица не видно.
ниже плинтуса НМ.
Kairat stayer:
что то на Нм ни букв ,ни лица не видно.
ниже плинтуса НМ.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:54
Цитата:
Вчера тебе отмечал, не нравится не смотри. А если смотришь терпи! Цитировать известную поговорку полностью не буду.
Наверное, как ты говорил, что ветка эклектика -
не для средних умов
.
alex_60:
что то на Нм ни букв,ни лица не видно. ниже плинтуса НМ.
что то на Нм ни букв,ни лица не видно. ниже плинтуса НМ.
Вчера тебе отмечал, не нравится не смотри. А если смотришь терпи! Цитировать известную поговорку полностью не буду.
Наверное, как ты говорил, что ветка эклектика -
не для средних умов
.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:56
Цитата:
Приглядись внимательнее пожалуйста, а надпись выше дублируется .
alex_60:
ни лица не видно.
ни лица не видно.
Приглядись внимательнее пожалуйста, а надпись выше дублируется .
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:03
такие НМ нам не нужны.
отстой какой то.
отстой какой то.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:04
тем более в ветке для интеллектуалов.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:18
Цитата:
Все пользователи и достопочтенная публика равные и мемы для средних умов.
alex_60:
тем более в ветке для интеллектуалов.
тем более в ветке для интеллектуалов.
Все пользователи и достопочтенная публика равные и мемы для средних умов.
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