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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 72 из 73«1...70717273»
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:32
#1066
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Цитата:
АшьдваО:
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...


Цитата:
Kairat stayer:
Стишок, а не стих .


Всем позитивных и удачных выходных друзья, зажигаем!

Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!

Здесь:

В ожидании стишков или стихов! Давай дружище жги и зажигай!



[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:34]

[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:40]

[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:41]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19518
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:36
#1067
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Цитата:
Kairat stayer:
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!


не катит.
в хокку должно быть три строки.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:40
#1068
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Цитата:
alex_60:
не катит.
в хокку должно быть три строки.


Не вопрос, напишем три строки, внеся коррективы.
Как говорят грамотеи, спасибо - исправили!
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
22
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 13:33
#1069
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Цитата:
Kairat stayer: Стишок, а не стих

Цитата:
Kairat stayer:
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!

Я так понял вашу неуверенность, в том что "стишки" могут когда-либо превратиться в стихи?
Но вы не огорчайтесь, есть ещё возможность попробовать себя в других жанрах.
Например, есть малоизвестный, но перспективный жанр, который называется "цитирую цытаты которые цитировал когда цытировал цытаты"
Попытайте здесь свои силы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:07
#1070
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Цитата:
АшьдваО:
Я так понял вашу неуверенность, в том что "стишки" могут когда-либо превратиться в стихи?


Превращайте, кто или что мешает?Цитата:
АшьдваО:

Например, есть малоизвестный, но перспективный жанр, который называется "цитирую цытаты которые цитировал когда цытировал цытаты" Попытайте здесь свои силы.


Порожняк то, не гоните пожалуйста, цитировал и буду цитировать :lol:.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19518
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:23
#1071
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Цитата:
Kairat stayer:
Порожняк то, не гоните пожалуйста, цитировал и буду цитировать


с какой целью порожняк будете цитировать?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:37
#1072
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Цитата:
alex_60:
с какой целью порожняк будете цитировать?


Цитировать буду по происшествию времени,
потом, как ты указал выше,
в жанре хокку, в три строчки!

Ох, какой он важный -
водяной, водяной, водяной,
как малюсенький бумажный :lol:.



[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 14:40]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:42
#1073
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Неужели Филип Филиппович вернулся :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:46
#1074
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Цитата:
Kairat stayer:
Ох, какой он важный -
водяной, водяной, водяной,
как малюсенький бумажный .


Лучше было бы так:

Ох, какой он важный,
как малюсеньки бумажный -
водяной, водяной, водяной!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19518
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:48
#1075
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Цитата:
Kairat stayer:


что то на Нм ни букв ,ни лица не видно.
ниже плинтуса НМ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:54
#1076
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Цитата:
alex_60:
что то на Нм ни букв,ни лица не видно. ниже плинтуса НМ.


Вчера тебе отмечал, не нравится не смотри. А если смотришь терпи! Цитировать известную поговорку полностью не буду.

Наверное, как ты говорил, что ветка эклектика -
не для средних умов
:-P .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 14:56
#1077
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Цитата:
alex_60:
ни лица не видно.


Приглядись внимательнее пожалуйста, а надпись выше дублируется :-o .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19518
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:03
#1078
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такие НМ нам не нужны.
отстой какой то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19518
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:04
#1079
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем более в ветке для интеллектуалов.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4583
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:18
#1080
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Цитата:
alex_60:
тем более в ветке для интеллектуалов.


Все пользователи и достопочтенная публика равные и мемы для средних умов.
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