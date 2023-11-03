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≡ Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили Кумара Аксакалова. Что ответил аким Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47900
Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили Кумара Аксакалова. Что ответил аким Костанайской области?
Отправлено: 03.11.23 - 16:32
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Вопрос задал журналист Сергей ХАРЧЕНКО во время отчетной встречи акима области в Костанайском районе. Он отметил: мы растим здоровое поколение, но непонятно, устоит ли молодежь от "воздействия некоторых элементов из-за рубежа".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33439
Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили Кумара Аксакалова. Что ответил аким Костанайской области?
Отправлено: 04.11.23 - 11:30
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14427
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 04.11.23 - 12:46
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
22
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 04.11.23 - 15:15
#17
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Одного не пойму.
Общество или народ уполномочил этого достойного джентльмена уточнить этот вопрос у акима?
Профайл
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