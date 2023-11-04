Re: The Beatles выпустили последнюю песню Джона Леннона....

Отправлено: - 15:13

Интересно, конечно. Но это не песня Джона Леннона, вернее песня Джона Леннона, искаженнная, исправленная кем то или чём-то другим.

Это точно также, как то что Иманбек, не есть композитор. А всего лишь орнанжировщик.