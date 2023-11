Отправлено: - 13:33

В 2022 году Пол Маккартни и Ринго Старр завершили работу над Now And Then при помощи самых современных технологий. Пол МАККАРТНИ рассказал, что при помощи искусственного интеллекта им удалось "очистить" голос Джона Леннона, записанный на старой кассете.