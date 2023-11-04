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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4574
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:32
#1066
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Цитата:
АшьдваО:
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...


Цитата:
Kairat stayer:
Стишок, а не стих .


Всем позитивных и удачных выходных друзья, зажигаем!

Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!

Здесь:

В ожидании стишков или стихов! Давай дружище жги и зажигай!



[Исправлено: Kairat stayer, 04.11.2023 - 12:34]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19505
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:36
#1067
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Цитата:
Kairat stayer:
Жги, зажигай, гай! Жги зажигай! Жги, зажигай, гай! Жги зажигай!


не катит.
в хокку должно быть три строки.
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4574
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:40
#1068
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Цитата:
alex_60:
не катит.
в хокку должно быть три строки.


Не вопрос, напишем три строки, внеся коррективы.
Как говорят грамотеи, спасибо - исправили!
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Страница 72 из 72«1...707172
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