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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
А
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.10.23
- Сообщений:
- 15
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:23
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...
Зовусь Незнайка.
От меня вам...
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:25
Цитата:
Просто воздух он разный бывает
А потом грушевый
maxsaf:
Я спросил у воробья Я спросил у камешка
Я спросил у воробья Я спросил у камешка
Просто воздух он разный бывает
А потом грушевый
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:26
Цитата:
Логика – это философская дисциплина о формах, в которых протекает мышление, наука о законах правильного мышления или наука о законах которым подчиняется правильное мышление.
Kairat stayer:
Хех, ждём, зачем ждать, где логика?
Хех, ждём, зачем ждать, где логика?
Логика – это философская дисциплина о формах, в которых протекает мышление, наука о законах правильного мышления или наука о законах которым подчиняется правильное мышление.
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:27
Цитата:
Ну да, кто? Поэт - диванный!
Так, когда это было? Вы правильно подметили, что стишков, а не стихов.
По происшествию времени, остался уровень предназначенный для детей,
спросил у воробья, камешка, развиваться следует .
[Исправлено: Kairat stayer, 03.11.2023 - 22:33]
maxsaf:
Ну да) когда нг блокировали - я конкурс стишков выиграл
Ну да) когда нг блокировали - я конкурс стишков выиграл
Ну да, кто? Поэт - диванный!
Так, когда это было? Вы правильно подметили, что стишков, а не стихов.
По происшествию времени, остался уровень предназначенный для детей,
спросил у воробья, камешка, развиваться следует .
[Исправлено: Kairat stayer, 03.11.2023 - 22:33]
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:36
Буду отдыхать, режим дня следует соблюдать.
Особо тут не шалите пожалуйста, чтобы пенсионеры не беспокоились,
мол иностранцы, на нас негативно влияют .
Особо тут не шалите пожалуйста, чтобы пенсионеры не беспокоились,
мол иностранцы, на нас негативно влияют .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21036
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:41
Цитата:
Ну а кто спорит. До ваших мемов мне далеко. С каждым разом - все дальше и дальше
Kairat stayer:
По происшествию времени, остался уровень предназначенный для детей,
По происшествию времени, остался уровень предназначенный для детей,
Ну а кто спорит. До ваших мемов мне далеко. С каждым разом - все дальше и дальше
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:50
Баю баюшки баю
Не ложися на краю
Придёт серенький волчок
И укусит за бочек
(с)
Ясельная группа спит
[Исправлено: alex_60, 04.11.2023 - 00:00]
Не ложися на краю
Придёт серенький волчок
И укусит за бочек
(с)
Ясельная группа спит
[Исправлено: alex_60, 04.11.2023 - 00:00]
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 23:50
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 310
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 00:45
Цитата:
самая сильная шутка что я слышал за последнее время.
alex_60:
Логика – это философская дисциплина...
Логика – это философская дисциплина...
самая сильная шутка что я слышал за последнее время.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 10:08
Цитата:
Ранее сам говорил, своими словами пиши, разъясняй. Тут, текст из инета без изменении скопировал, не хорошо .
alex_60:
Логика – это философская дисциплина о формах, в которых протекает мышление, наука о законах правильного мышления или наука о законах которым подчиняется правильное мышление.
Логика – это философская дисциплина о формах, в которых протекает мышление, наука о законах правильного мышления или наука о законах которым подчиняется правильное мышление.
Ранее сам говорил, своими словами пиши, разъясняй. Тут, текст из инета без изменении скопировал, не хорошо .
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 10:19
Цитата:
Ты что.
Это же как 2*2=4 в голове лежит.
Базовые знания.
Похоже не у всех.
Kairat stayer:
Тут, текст из инета без изменении скопировал, не хорошо
Тут, текст из инета без изменении скопировал, не хорошо
Ты что.
Это же как 2*2=4 в голове лежит.
Базовые знания.
Похоже не у всех.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 11:39
Цитата:
Так, всезнающий гугл отмечает, в целом, что логика – наука о правилах мышления, изучающая мышление как средство познания, и о законах мыслительных процессов, направленных на обнаружение и обоснование истины.
alex_60:
Ты что. Это же как 2*2=4 в голове лежит.
Базовые знания.
Похоже не у всех.
Ты что. Это же как 2*2=4 в голове лежит.
Базовые знания.
Похоже не у всех.
Так, всезнающий гугл отмечает, в целом, что логика – наука о правилах мышления, изучающая мышление как средство познания, и о законах мыслительных процессов, направленных на обнаружение и обоснование истины.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:04
alex_60: Ошиблись адресом,
Кайрат гонял свиней.
в ауле. Это его.
Он об этом 100500 раз тут сообщал
Интересные времена были.
Говорил, что гонял, не от хорошей жизни, никогда не пас. Тогда при советах (1981-1982 годы) в п.Тимофеевка Семиозерного района, не были организованы спортивные секции, учился после обеда на казахском языке. При этом, все секции работали после обеда.
Не отрицаю, неоднократно отмечал ранее, да приходилось в парке свиней гонять в 9 и 10 классах, чтобы тренироваться развивая выносливость и скорость на природе. Сейчас это по научному называется трейлраннинг (трейловый бег) или бег по пересеченной местности, в лесу, парках и.т.д. Я тогда ещё усложнил, потому что свиньи убегали в разных направлениях, предугадать логически, куда побежит та или иная свинья было практически невозможно.
Подробнее здесь:
Кайрат гонял свиней.
в ауле. Это его.
Он об этом 100500 раз тут сообщал
Интересные времена были.
Говорил, что гонял, не от хорошей жизни, никогда не пас. Тогда при советах (1981-1982 годы) в п.Тимофеевка Семиозерного района, не были организованы спортивные секции, учился после обеда на казахском языке. При этом, все секции работали после обеда.
Не отрицаю, неоднократно отмечал ранее, да приходилось в парке свиней гонять в 9 и 10 классах, чтобы тренироваться развивая выносливость и скорость на природе. Сейчас это по научному называется трейлраннинг (трейловый бег) или бег по пересеченной местности, в лесу, парках и.т.д. Я тогда ещё усложнил, потому что свиньи убегали в разных направлениях, предугадать логически, куда побежит та или иная свинья было практически невозможно.
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:10
Цитата:
Стишок, а не стих
.
АшьдваО:
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...
Стишок, а не стих
.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:15
Цитата:
это хокку , если что.
Kairat stayer:
Цитата: АшьдваО: Я поэт! Зовусь Незнайка. От меня вам... Стишок, а не стих .
Цитата: АшьдваО: Я поэт! Зовусь Незнайка. От меня вам... Стишок, а не стих .
это хокку , если что.
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