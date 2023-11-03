Отправлено: - 10:08

alex_60:

Логика – это философская дисциплина о формах, в которых протекает мышление, наука о законах правильного мышления или наука о законах которым подчиняется правильное мышление.

Цитата:Ранее сам говорил, своими словами пиши, разъясняй. Тут, текст из инета без изменении скопировал, не хорошо