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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 71 из 72«1...69707172»
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Куратор темы: Маркс
А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
15
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:23
#1051
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Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...
:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2701
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:25
#1052
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Цитата:
maxsaf:
Я спросил у воробья Я спросил у камешка

Просто воздух он разный бывает :lol:

А потом грушевый :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19505
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:26
#1053
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Цитата:
Kairat stayer:
Хех, ждём, зачем ждать, где логика?

Логика – это философская дисциплина о формах, в которых протекает мышление, наука о законах правильного мышления или наука о законах которым подчиняется правильное мышление.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4573
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:27
#1054
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Цитата:
maxsaf:
Ну да) когда нг блокировали - я конкурс стишков выиграл


Ну да, кто? Поэт - диванный!

Так, когда это было? Вы правильно подметили, что стишков, а не стихов.

По происшествию времени, остался уровень предназначенный для детей,
спросил у воробья, камешка, развиваться следует :-o .

[Исправлено: Kairat stayer, 03.11.2023 - 22:33]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4573
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:36
#1055
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Буду отдыхать, режим дня следует соблюдать.

Особо тут не шалите пожалуйста, чтобы пенсионеры не беспокоились,
мол иностранцы, на нас негативно влияют :-P .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21035
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:41
#1056
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Цитата:
Kairat stayer:
По происшествию времени, остался уровень предназначенный для детей,

Ну а кто спорит. До ваших мемов мне далеко. С каждым разом - все дальше и дальше :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19505
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 22:50
#1057
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Баю баюшки баю
Не ложися на краю
Придёт серенький волчок
И укусит за бочек
(с)
Ясельная группа спит

[Исправлено: alex_60, 04.11.2023 - 00:00]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2701
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.23 - 23:50
#1058
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:lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
310
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 00:45
#1059
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Цитата:
alex_60:
Логика – это философская дисциплина...

самая сильная шутка что я слышал за последнее время.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4573
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 10:08
#1060
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Цитата:
alex_60:
Логика – это философская дисциплина о формах, в которых протекает мышление, наука о законах правильного мышления или наука о законах которым подчиняется правильное мышление.


Ранее сам говорил, своими словами пиши, разъясняй. Тут, текст из инета без изменении скопировал, не хорошо :-o .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19505
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 10:19
#1061
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Цитата:
Kairat stayer:
Тут, текст из инета без изменении скопировал, не хорошо


Ты что.
Это же как 2*2=4 в голове лежит.
Базовые знания.
Похоже не у всех.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4573
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 11:39
#1062
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Цитата:
alex_60:
Ты что. Это же как 2*2=4 в голове лежит.
Базовые знания.
Похоже не у всех.


Так, всезнающий гугл отмечает, в целом, что логика – наука о правилах мышления, изучающая мышление как средство познания, и о законах мыслительных процессов, направленных на обнаружение и обоснование истины.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4573
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:04
#1063
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alex_60: Ошиблись адресом,
Кайрат гонял свиней.
в ауле. Это его.
Он об этом 100500 раз тут сообщал

Интересные времена были.
Говорил, что гонял, не от хорошей жизни, никогда не пас. Тогда при советах (1981-1982 годы) в п.Тимофеевка Семиозерного района, не были организованы спортивные секции, учился после обеда на казахском языке. При этом, все секции работали после обеда.

Не отрицаю, неоднократно отмечал ранее, да приходилось в парке свиней гонять в 9 и 10 классах, чтобы тренироваться развивая выносливость и скорость на природе. Сейчас это по научному называется трейлраннинг (трейловый бег) или бег по пересеченной местности, в лесу, парках и.т.д. Я тогда ещё усложнил, потому что свиньи убегали в разных направлениях, предугадать логически, куда побежит та или иная свинья было практически невозможно.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4573
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:10
#1064
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Цитата:
АшьдваО:
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...


Стишок, а не стих
:lol: .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19505
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 12:15
#1065
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Цитата:
Kairat stayer:
Цитата: АшьдваО: Я поэт! Зовусь Незнайка. От меня вам... Стишок, а не стих .


это хокку , если что.
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