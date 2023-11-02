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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33420
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.11.23 - 21:13
#2206
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На остатки теста делаем баурсаки

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33420
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.11.23 - 21:14
#2207
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Вот так вот выглядят..

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21035
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.11.23 - 21:15
#2208
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Цитата:
111:
Ну а сегодня казакпайские пельмешки..

У них чё, состав другой? :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33420
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.11.23 - 20:14
#2209
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Пошел в ларек, крикнул - Всех чм..кну!
Сразу дали акцию, платишь за тару, берешь что хочешь..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21035
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.11.23 - 20:21
#2210
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Цитата:
111:
Пошел в ларек, крикнул - Всех чм..кну! Сразу дали акцию, платишь за тару, берешь что хочешь..

Во, молодец, красавчик, так их всех, чтобы не забывали, что в правовом государстве живут.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33420
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.11.23 - 20:24
#2211
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Амирка уже с акцией носится..
Три по три литра, по 150 тенге банка..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33420
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.11.23 - 20:25
#2212
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Цитата:
maxsaf:
У них чё, состав другой?

Ну да, еще и на пару в немецком Термомиксе..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21035
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.11.23 - 20:45
#2213
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Цитата:
111:
еще и на пару в немецком Термомиксе..

Так вот почему пельмешки "казакпайские". Там прям режим варки такой есть? На казахском языке?
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
15
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.11.23 - 22:31
#2214
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33420
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 11:35
#2215
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Цитата:
maxsaf:
Так вот почему пельмешки "казакпайские".

Потому что казакпайские.
Ты русский не можешь выучить, а уж казахские пельмешки, этого понять не дано вам там за океаном..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5107
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 11:52
#2216
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Цитата:
111:
Всех чм..кну


Тут наверное по разному: "всех ЧМОКНУ" - это скажет лицо не традиционной ориентации, наверное, а "всех ЧПОКНУ" - лицо брутальной ориентации, например сельские акимы. Как то так , наверное.

Цитата:
maxsaf:
У них чё, состав другой?


"казакПАЙСКИЕ" - по простецки приготовленные что то или сделаные что то, в данном случае - пельмени, а так и состав и способ - одинаковый с традиционными.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33420
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 12:04
#2217
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А сейчас казакпайский чай

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33420
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.11.23 - 12:05
#2218
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Цитата:
ACROS:
так и состав

Состав конина, плюс казы, да еще на пару..
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