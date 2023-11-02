Отправлено: - 11:52

111:

Всех чм..кну

maxsaf:

У них чё, состав другой?

Цитата:Тут наверное по разному: "всех ЧМОКНУ" - это скажет лицо не традиционной ориентации, наверное, а "всех ЧПОКНУ" - лицо брутальной ориентации, например сельские акимы. Как то так , наверное.Цитата:"казакПАЙСКИЕ" - по простецки приготовленные что то или сделаные что то, в данном случае - пельмени, а так и состав и способ - одинаковый с традиционными.