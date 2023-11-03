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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 881 из 881«1...879880881
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4567
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 18:56
#13201
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Цитата:
alex_60:
хотя в оргиях комсомольских городских успел поучаствовать.
это было не в Казахстане.


Наверное по комсомольской линии заставляли участвовать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 18:58
#13202
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Цитата:
ACROS:
Когда Юджин обустраивал свой двор и наверное совершал при этом и ошибки и недочёты, публикуя это тут на форуме, почему то вы ВСЕ молчали

Юджин - адекватный. Этим все сказано.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:05
#13203
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Цитата:
111:
Я спросил у воздуха...

Что воздух ответил?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:06
#13204
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Цитата:
maxsaf:
Юджин - адекватный. Этим все сказано.

Не припомню, чтобы Юджин с воздухом общался. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:08
#13205
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Цитата:
ACROS:
Люди хотят элементарного: - жить в своём доме с комфортом, пусть хоть и с минимальным и навести элементарный порядок у себя во дворе

Но видимо там у них кто-то завелся, раз все пошло наперекосяк. Надо людям помочь, выявить того человека, который жизнь целого района портит :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.11.2023 - 19:10]

[Исправлено: Gljuk, 03.11.2023 - 19:31]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19483
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:24
#13206
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Цитата:
maxsaf:
Что воздух ответил?

Цитата:
maxsaf:
Не припомню, чтобы Юджин с воздухом общался.


ждем НМ от Кайрата.
прикольно же.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2699
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:32
#13207
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Цитата:
maxsaf:
Что воздух ответил?

Воздух сначала с грушевым посоветоваться должен.. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19483
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:44
#13208
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Цитата:
maxsaf:
Цитата: ACROS: Люди хотят элементарного: - жить в своём доме с комфортом, пусть хоть и с минимальным и навести элементарный порядок у себя во дворе


Но видимо там у них кто-то завелся, раз все пошло наперекосяк. Надо людям помочь, выявить того человека, который жизнь целого района портит


думаю здесь другое.
ACROS и saba.
против всех остальных мнений по будке.
догадаться нетрудно вроде. почему.
кричат Ура, Поздравляем.
с чем только,непонятно.

[Исправлено: alex_60, 03.11.2023 - 19:47]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 20:18
#13209
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Цитата:
alex_60:
кричат Ура, Поздравляем. с чем только,непонятно.

С тем, что "чпокнули" депутата "за 6 секунд". Они же именно для этого его сами и избирали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 20:19
#13210
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Цитата:
111:

Как ты в соседней ветке объяснял слово "чпокнуть". Это поцелуй такой, да?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19483
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 20:49
#13211
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загадка.
у кого из форумчан
суббота и воскресенье
выходные дни на форуме.
и почему.

[Исправлено: alex_60, 03.11.2023 - 20:51]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 20:52
#13212
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Цитата:
alex_60:
и почему.

Сверхурочные не платят :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2699
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 00:47
#13213
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Цитата:
ACROS:
Нет, не действует:

Я вообще удивляюсь, как вы с вашей моралью ещё тут отписываетесь. Жена даже как вроде в курсе ваших любовниц? Нет? напомнить? А мне Глав ред. как оскорбление женщин за одно высказывание, что только родители дочери могут быть уверены, что это их внуки, чуть ли статуса не лишает и считает - оскорблением женщин. Так мне вот тут интересно - кто их в данной ситуации больше оскорбляет?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2699
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 00:49
#13214
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Или точнее не уважает, как мать своих детей.
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