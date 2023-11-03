Отправлено: - 19:08

ACROS:

Люди хотят элементарного: - жить в своём доме с комфортом, пусть хоть и с минимальным и навести элементарный порядок у себя во дворе

[Исправлено: maxsaf, 03.11.2023 - 19:10]

[Исправлено: Gljuk, 03.11.2023 - 19:31]

Цитата:Но видимо там у них кто-то завелся, раз все пошло наперекосяк. Надо людям помочь, выявить того человека, который жизнь целого района портит