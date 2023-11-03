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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
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- 28.05.18
- Сообщений:
- 4567
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 18:56
Цитата:
Наверное по комсомольской линии заставляли участвовать.
alex_60:
хотя в оргиях комсомольских городских успел поучаствовать.
это было не в Казахстане.
хотя в оргиях комсомольских городских успел поучаствовать.
это было не в Казахстане.
Наверное по комсомольской линии заставляли участвовать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 18:58
Цитата:
Юджин - адекватный. Этим все сказано.
ACROS:
Когда Юджин обустраивал свой двор и наверное совершал при этом и ошибки и недочёты, публикуя это тут на форуме, почему то вы ВСЕ молчали
Когда Юджин обустраивал свой двор и наверное совершал при этом и ошибки и недочёты, публикуя это тут на форуме, почему то вы ВСЕ молчали
Юджин - адекватный. Этим все сказано.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:05
Цитата:
Что воздух ответил?
111:
Я спросил у воздуха...
Я спросил у воздуха...
Что воздух ответил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:06
Цитата:
Не припомню, чтобы Юджин с воздухом общался.
maxsaf:
Юджин - адекватный. Этим все сказано.
Юджин - адекватный. Этим все сказано.
Не припомню, чтобы Юджин с воздухом общался.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:08
Цитата:
Но видимо там у них кто-то завелся, раз все пошло наперекосяк. Надо людям помочь, выявить того человека, который жизнь целого района портит
[Исправлено: maxsaf, 03.11.2023 - 19:10]
[Исправлено: Gljuk, 03.11.2023 - 19:31]
ACROS:
Люди хотят элементарного: - жить в своём доме с комфортом, пусть хоть и с минимальным и навести элементарный порядок у себя во дворе
Люди хотят элементарного: - жить в своём доме с комфортом, пусть хоть и с минимальным и навести элементарный порядок у себя во дворе
Но видимо там у них кто-то завелся, раз все пошло наперекосяк. Надо людям помочь, выявить того человека, который жизнь целого района портит
[Исправлено: maxsaf, 03.11.2023 - 19:10]
[Исправлено: Gljuk, 03.11.2023 - 19:31]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:24
Цитата:
Цитата:
ждем НМ от Кайрата.
прикольно же.
maxsaf:
Что воздух ответил?
Что воздух ответил?
Цитата:
maxsaf:
Не припомню, чтобы Юджин с воздухом общался.
Не припомню, чтобы Юджин с воздухом общался.
ждем НМ от Кайрата.
прикольно же.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:32
Цитата:
Воздух сначала с грушевым посоветоваться должен..
maxsaf:
Что воздух ответил?
Что воздух ответил?
Воздух сначала с грушевым посоветоваться должен..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 19:44
Цитата:
думаю здесь другое.
ACROS и saba.
против всех остальных мнений по будке.
догадаться нетрудно вроде. почему.
кричат Ура, Поздравляем.
с чем только,непонятно.
[Исправлено: alex_60, 03.11.2023 - 19:47]
maxsaf:
Цитата: ACROS: Люди хотят элементарного: - жить в своём доме с комфортом, пусть хоть и с минимальным и навести элементарный порядок у себя во дворе
Но видимо там у них кто-то завелся, раз все пошло наперекосяк. Надо людям помочь, выявить того человека, который жизнь целого района портит
Цитата: ACROS: Люди хотят элементарного: - жить в своём доме с комфортом, пусть хоть и с минимальным и навести элементарный порядок у себя во дворе
Но видимо там у них кто-то завелся, раз все пошло наперекосяк. Надо людям помочь, выявить того человека, который жизнь целого района портит
думаю здесь другое.
ACROS и saba.
против всех остальных мнений по будке.
догадаться нетрудно вроде. почему.
кричат Ура, Поздравляем.
с чем только,непонятно.
[Исправлено: alex_60, 03.11.2023 - 19:47]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 20:18
Цитата:
С тем, что "чпокнули" депутата "за 6 секунд". Они же именно для этого его сами и избирали.
alex_60:
кричат Ура, Поздравляем. с чем только,непонятно.
кричат Ура, Поздравляем. с чем только,непонятно.
С тем, что "чпокнули" депутата "за 6 секунд". Они же именно для этого его сами и избирали.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 20:19
Цитата:
Как ты в соседней ветке объяснял слово "чпокнуть". Это поцелуй такой, да?
111:
Как ты в соседней ветке объяснял слово "чпокнуть". Это поцелуй такой, да?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 20:49
загадка.
у кого из форумчан
суббота и воскресенье
выходные дни на форуме.
и почему.
[Исправлено: alex_60, 03.11.2023 - 20:51]
у кого из форумчан
суббота и воскресенье
выходные дни на форуме.
и почему.
[Исправлено: alex_60, 03.11.2023 - 20:51]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.11.23 - 20:52
Цитата:
Сверхурочные не платят
alex_60:
и почему.
и почему.
Сверхурочные не платят
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 00:47
Цитата:
Я вообще удивляюсь, как вы с вашей моралью ещё тут отписываетесь. Жена даже как вроде в курсе ваших любовниц? Нет? напомнить? А мне Глав ред. как оскорбление женщин за одно высказывание, что только родители дочери могут быть уверены, что это их внуки, чуть ли статуса не лишает и считает - оскорблением женщин. Так мне вот тут интересно - кто их в данной ситуации больше оскорбляет?
ACROS:
Нет, не действует:
Нет, не действует:
Я вообще удивляюсь, как вы с вашей моралью ещё тут отписываетесь. Жена даже как вроде в курсе ваших любовниц? Нет? напомнить? А мне Глав ред. как оскорбление женщин за одно высказывание, что только родители дочери могут быть уверены, что это их внуки, чуть ли статуса не лишает и считает - оскорблением женщин. Так мне вот тут интересно - кто их в данной ситуации больше оскорбляет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.23 - 00:49
Или точнее не уважает, как мать своих детей.
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