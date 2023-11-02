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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33399
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.11.23 - 21:13
#2206
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На остатки теста делаем баурсаки

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33399
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.11.23 - 21:14
#2207
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Вот так вот выглядят..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21017
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.11.23 - 21:15
#2208
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Цитата:
111:
Ну а сегодня казакпайские пельмешки..

У них чё, состав другой? :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33399
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.11.23 - 20:14
#2209
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Пошел в ларек, крикнул - Всех чм..кну!
Сразу дали акцию, платишь за тару, берешь что хочешь..

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