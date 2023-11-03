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Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили Кумара Аксакалова. Что ответил аким Костанайской области?
Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили Кумара Аксакалова. Что ответил аким Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47895
Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили Кумара Аксакалова. Что ответил аким Костанайской области?
Отправлено: 03.11.23 - 16:32
Вопрос задал журналист Сергей ХАРЧЕНКО во время отчетной встречи акима области в Костанайском районе. Он отметил: мы растим здоровое поколение, но непонятно, устоит ли молодежь от "воздействия некоторых элементов из-за рубежа".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14421
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 03.11.23 - 16:32
Цитата:
мммммммммм а потом этот дедушка еще беспокоится о влиянии извне и вреде интернета.....
какой то бред пронес
он свое "зеленое яблоко" давно открывал?
раньше (в нулевых) была вполне читабельная газета для школьников
с интересными новостями из миры кино и музыки
такой мини молодежный дайджест как в глянцевых журналах ну и немного конечно с пропагандой-мир.дружба.итд
недавно попалась современное "зе"
как будто боевой листок открыл
школьники такой то школы вышли на субботник
ребята из такой то школы выиграли олимпиаду
прошел конкурс танцев в такой то школе
кто из детей будет это читать? да никто
шляпа а не газета куда скидывают материалы все школы дабы отчитаться перед управлением образования-вот мол нас пресса заметила когда как у них есть своя же толстенная образовательная газета для учителей
молодежную газету должны вести, редактировать и владеть ею МОЛОДЫЕ люди
куда там старики лезут со своим видением вечной цензуры? отцензурились уже так что молодежь плевать хотела на ваши газетенки а сидит вся в тик токе и твитере
Я, лысый хохол, прошу это у умных казахов!
мммммммммм а потом этот дедушка еще беспокоится о влиянии извне и вреде интернета.....
какой то бред пронес
он свое "зеленое яблоко" давно открывал?
раньше (в нулевых) была вполне читабельная газета для школьников
с интересными новостями из миры кино и музыки
такой мини молодежный дайджест как в глянцевых журналах ну и немного конечно с пропагандой-мир.дружба.итд
недавно попалась современное "зе"
как будто боевой листок открыл
школьники такой то школы вышли на субботник
ребята из такой то школы выиграли олимпиаду
прошел конкурс танцев в такой то школе
кто из детей будет это читать? да никто
шляпа а не газета куда скидывают материалы все школы дабы отчитаться перед управлением образования-вот мол нас пресса заметила когда как у них есть своя же толстенная образовательная газета для учителей
молодежную газету должны вести, редактировать и владеть ею МОЛОДЫЕ люди
куда там старики лезут со своим видением вечной цензуры? отцензурились уже так что молодежь плевать хотела на ваши газетенки а сидит вся в тик токе и твитере
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 03.11.23 - 16:51
Цитата://дайте нам деньги на расширение страниц//
Цитата://бюджетные деньги по госзаказу получило и детское издание "Зеленое яблоко" (13,4 млн тг.).//
Как ЭТО понимать ?
Как БИЗНЕС или как привычка главного редактора и участника "КН" и члена партии "Асар"???
Цитата://бюджетные деньги по госзаказу получило и детское издание "Зеленое яблоко" (13,4 млн тг.).//
Как ЭТО понимать ?
Как БИЗНЕС или как привычка главного редактора и участника "КН" и члена партии "Асар"???
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33399
Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили Кумара Аксакалова. Что ответил аким Костанайской области?
Отправлено: 03.11.23 - 17:01
Ну для начала нужно убрать тогда иностранныз пользователей тут.
Потом запретить тарелки, антены то есть спутниковые.
Убрать интернет и тд..
Потом запретить тарелки, антены то есть спутниковые.
Убрать интернет и тд..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 359
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 03.11.23 - 17:35
Цитата:
Так и понимать... 13,5 эсчитает мало. Нужно 27 и тогда вместо 1 страницы на каз языке будет печатать 2 страницы....Но в Акимате наверное говорят скажи спасибо, что столько дали.... Вот и выносит на обсуждение.....
ACROS:
Как ЭТО понимать ?
Как ЭТО понимать ?
Так и понимать... 13,5 эсчитает мало. Нужно 27 и тогда вместо 1 страницы на каз языке будет печатать 2 страницы....Но в Акимате наверное говорят скажи спасибо, что столько дали.... Вот и выносит на обсуждение.....
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 03.11.23 - 17:45
Цитата:
Знакомые лозунги из СССР - " не пущать..тлетворное влияние Запада...", запретить джинсы, жвачки, батники.
Кто мешал этому Харченко заниматься идеологическим воспитанием молодёжи когда он руководил областной газетой - коллективным органом воспитания ??
А, сейчас значит на пенсии - и можно каверзные вопросы задавать властям, зная что его, как пенсионера, не тронут??
111:
Убрать интернет и тд.
Убрать интернет и тд.
Знакомые лозунги из СССР - " не пущать..тлетворное влияние Запада...", запретить джинсы, жвачки, батники.
Кто мешал этому Харченко заниматься идеологическим воспитанием молодёжи когда он руководил областной газетой - коллективным органом воспитания ??
А, сейчас значит на пенсии - и можно каверзные вопросы задавать властям, зная что его, как пенсионера, не тронут??
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19473
Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили Кумара Аксакалова. Что ответил аким Костанайской области?
Отправлено: 03.11.23 - 18:09
Цитата:
наверное правильнее бывший журналист.
хотя словари слову журналист дают такие определения
журнали́ст
1.Литературный работник, занимающийся журналистикой.
2.СПЕЦИАЛЬНОЕ Канцелярский служащий, ведущий входящий и исходящий журнал.
NG.kz:
Вопрос задал журналист Сергей ХАРЧЕНКО
Вопрос задал журналист Сергей ХАРЧЕНКО
наверное правильнее бывший журналист.
хотя словари слову журналист дают такие определения
журнали́ст
1.Литературный работник, занимающийся журналистикой.
2.СПЕЦИАЛЬНОЕ Канцелярский служащий, ведущий входящий и исходящий журнал.
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 03.11.23 - 18:16
Цитата:
Правильней будет - пенсионер - вечно бурчащий, вечно чем то недовольный, вечно сварливый, примерно такие как и у нас тут на форуме.
alex_60:
правильнее бывший журналист
правильнее бывший журналист
Правильней будет - пенсионер - вечно бурчащий, вечно чем то недовольный, вечно сварливый, примерно такие как и у нас тут на форуме.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2688
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 03.11.23 - 19:21
//Кумар Аксакалов ответил, что вопрос важный, но цензура в стране запрещена.//
//У нас открытая страна, у нас не блокируется информация, цензуры нет!//
А на НГ есть, как таг? Нет я понимаю, если прямое оскорбление или распространение фейков (которые кстати успешно тут проходят) Но удалять за мнение - нонсенс.
//У нас открытая страна, у нас не блокируется информация, цензуры нет!//
А на НГ есть, как таг? Нет я понимаю, если прямое оскорбление или распространение фейков (которые кстати успешно тут проходят) Но удалять за мнение - нонсенс.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 212
Re: Как защитить казахстанцев от зарубежного влияния, спросили...
Отправлено: 03.11.23 - 19:50
Цитата:
Казахстан совсем не в процессе демократизации, а скорее он управляется системой кланового распределения и удержания. Государство никого не забывает, а всех кого (ему) надо подавляет и неугодные мнения блокирует. И не надо думать над тем, чтобы подавлять еще больше и стать Северной Кореей.
Вот почитал на тему судебного процесса по оператору РОП (куда вместе с непомерным утильсбором на авто утекали наши с вами денежки). При демократии как во Франции посадили бы всех, несмотря на их статусы и что там чьи-то дочери/сыновья. У нас судят только тех, кого можно.
Власть должна иметь рычаги управления. Почему у нас все отдано на процесс демократизации и гуманизации? Почему? Мы забыли, что государство - это механизм управления и даже подавления некоторой части общества. Над этим надо думать.
Казахстан совсем не в процессе демократизации, а скорее он управляется системой кланового распределения и удержания. Государство никого не забывает, а всех кого (ему) надо подавляет и неугодные мнения блокирует. И не надо думать над тем, чтобы подавлять еще больше и стать Северной Кореей.
Вот почитал на тему судебного процесса по оператору РОП (куда вместе с непомерным утильсбором на авто утекали наши с вами денежки). При демократии как во Франции посадили бы всех, несмотря на их статусы и что там чьи-то дочери/сыновья. У нас судят только тех, кого можно.
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